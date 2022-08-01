Украина получила первый транш помощи от ЕС в сумме 500 миллионов евро 1.08.2022, 14:10

Завтра ожидается второй транш.

Украина получила первый транш исключительной макрофинансовой помощи от Европейского Союза в сумме 500 млн евро, во вторник ожидается поступление еще 500 млн второго транша. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ. Поступления второго транша ожидаем завтра", – написал Шмыгаль.

Он напомнил, что 1 млрд евро – это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро.

Премьер подчеркнул, что средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд.

Напомним, 19 июля вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис во вторник подписал меморандум о взаимопонимании относительно выделения Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

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