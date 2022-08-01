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Названы продукты, которые помогут взбодриться

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  • 1.08.2022, 14:19
Названы продукты, которые помогут взбодриться

Один из таких продуктов — орехи.

Профессор персонифицированной медицины рассказала, что обычно энергетический спад у людей возникает около 15-16 часов. Взбодриться помогут овощи и крупы, богатые белком и клетчаткой, а также грецкие орехи или миндаль, пишет medicina.ua.

При этом объем порций должен составлять 200-300 граммов. Для восстановления сил хватит одного стакана чая или кофе.

"До обеда продержаться в тонусе помогут хрустящие фрукты. Я бы рекомендовала лаконичное сочетание белковых и углеводных продуктов", - заявила медик.

Она объяснила, что сонливость может возникать из-за избытка принимаемой пищи. Кислород вместе с кровотоком перемещается в желудок, в то время как в мозге возникает его дефицит. Чтобы минимизировать этот эффект и сохранить объем желудка, врач посоветовала пить воду и свежие соки через 40 минут после еды.

Эксперт также порекомендовала выполнять во второй половине дня легкую зарядку или дыхательные упражнения.

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