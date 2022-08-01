Обычная семья из Гомеля съездила на сутки в минский аквапарк и заплатила почти 700 рублей

Обычная семья из Гомеля съездила на сутки в минский аквапарк и заплатила почти 700 рублей17
- 1.08.2022, 14:32
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Отдых для белорусов теперь стал «золотым».
Наталья Машурова ведет канал в TikTok. В нем много контента про еду, деревню и обычную жизнь. На днях семья из 4 человек (родители и двое детей) сгоняла в Минск, чтобы покупаться в аквапарке. За сутки ушло почти 700 рублей, пишет onliner.by.
Наталья записала весь бюджет поездки, которая только благодаря дороге продлилась больше чем сутки.
Дизель — 123 рубля.
Заправки — вода, кофе, конфеты, мороженое.
Ссобойка из дома — 50 рублей.
Отель в Лебяжьем (два взрослых, два ребенка) — 231 рубль.
Перекус в аквапарке — 87 рублей.
Ужин в ресторане при отеле — 121 рубль.
Завтрак — остатки ссобойки + 25 рублей.
В итоге получилось 697 рублей. Наталья призвала прокомментировать своих подписчиков и набрала больше 3 тысяч комментариев.