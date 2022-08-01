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Обычная семья из Гомеля съездила на сутки в минский аквапарк и заплатила почти 700 рублей

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  • 1.08.2022, 14:32
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Обычная семья из Гомеля съездила на сутки в минский аквапарк и заплатила почти 700 рублей

Отдых для белорусов теперь стал «золотым».

Наталья Машурова ведет канал в TikTok. В нем много контента про еду, деревню и обычную жизнь. На днях семья из 4 человек (родители и двое детей) сгоняла в Минск, чтобы покупаться в аквапарке. За сутки ушло почти 700 рублей, пишет onliner.by.

Наталья записала весь бюджет поездки, которая только благодаря дороге продлилась больше чем сутки.

Дизель — 123 рубля.

Заправки — вода, кофе, конфеты, мороженое.

Ссобойка из дома — 50 рублей.

Отель в Лебяжьем (два взрослых, два ребенка) — 231 рубль.

Перекус в аквапарке — 87 рублей.

Ужин в ресторане при отеле — 121 рубль.

Завтрак — остатки ссобойки + 25 рублей.

В итоге получилось 697 рублей. Наталья призвала прокомментировать своих подписчиков и набрала больше 3 тысяч комментариев.

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