«Горжусь нашими партизанами, нашими белорусами» 1 1.08.2022, 14:34

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Лукашисты проиграют.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- В этом и разница между белорусами и лукашистами. Белорусы любят страну и желают ей процветания и прекрасного будущего и готовы строить страну!

Лукашисты любят только деньги, и не важно, сколько людей нужно уничтожить, чтобы выжить и удержаться у власти.

Белорусы под бело-красно-белыми флагами готовы в тюрьме сидеть за свои взгляды... Что и доказал создатель белорусского национального флага, отсидев в тюрьме много лет, а также доказывают наши Герои — политзаключенные... А «красно-зеленые» будут любому прислуживать, только бы быть прикорытником.

Люди под бело-красно-белыми флагами без оружия творят подвиги. Они мешали армии России продвигаться на столицу Украины, на наш братский народ.

«Красно-зеленные» же, наоборот, сдали страну и русский солдат думает, что он на «своей» земле.

Мы то по-любому победим. У нас есть мечта: жить на своей земле. Быть белорусами. Разговаривать на родном языке и построить процветающую страну. Горжусь нашими партизанами, нашими белорусами.

А лукашисты проиграют, потому что у них этого нет.

Жыве Беларусь!

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