«Горжусь нашими партизанами, нашими белорусами»1
- 1.08.2022, 14:34
- 1,700
Лукашисты проиграют.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:
- В этом и разница между белорусами и лукашистами. Белорусы любят страну и желают ей процветания и прекрасного будущего и готовы строить страну!
Лукашисты любят только деньги, и не важно, сколько людей нужно уничтожить, чтобы выжить и удержаться у власти.
Белорусы под бело-красно-белыми флагами готовы в тюрьме сидеть за свои взгляды... Что и доказал создатель белорусского национального флага, отсидев в тюрьме много лет, а также доказывают наши Герои — политзаключенные... А «красно-зеленые» будут любому прислуживать, только бы быть прикорытником.
Люди под бело-красно-белыми флагами без оружия творят подвиги. Они мешали армии России продвигаться на столицу Украины, на наш братский народ.
«Красно-зеленные» же, наоборот, сдали страну и русский солдат думает, что он на «своей» земле.
Мы то по-любому победим. У нас есть мечта: жить на своей земле. Быть белорусами. Разговаривать на родном языке и построить процветающую страну. Горжусь нашими партизанами, нашими белорусами.
А лукашисты проиграют, потому что у них этого нет.
Жыве Беларусь!