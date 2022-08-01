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«Бэушные кирпичи собирал по объявлениям»

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  • 1.08.2022, 14:52
  • 1,966
«Бэушные кирпичи собирал по объявлениям»

История о том, как строительство собственного дома растянулось на 11 лет.

История Сергея из Борисова немного отличается от большинства. Она не про необычный дом, а про долгую стройку (всякое ведь бывает в жизни).

Так сложилось, что строительство собственного жилья для мужчины по разным причинам затянулось почти на 11 лет (даже был перерыв из-за развода с женой). Но Сергей не отчаивается, решил не продавать то, что старательно делал своими руками, а все же достроить дом. Realt.by поговорил с ним об этом.

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