Итальянские СМИ сообщили детали о здоровье Чубайса 4 1.08.2022, 15:26

7,822

Анатолий Чубайс

Экс-российский чиновник все еще находится в реанимации.

Бывшему спецпредставителю президента РФ по вопросам устойчивого развития и экс-главе «Роснано» Анатолию Чубайсу, которого госпитализировали с диагнозом «синдром Гийена-Барре», стало плохо во время отдыха на Сардинии, сообщают La Repubblica и Corriere della Sera.

Синдром Гийена-Барре — редкое заболевание, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы. Болезнь может затрагивать нервы, контролирующие движения мышц или передающие болевые, температурные и осязательные ощущения, и приводить к мышечной слабости и потере чувствительности в конечностях. Большинство людей полностью выздоравливают; тяжелые случаи наблюдаются редко, но они могут приводить практически к полному параличу.

По данным Corriere, Чубайс почувствовал недомогание, когда находился на курорте Коста Смеральда (Изумрудный берег). Его поместили в больницу в городе Ольбия на северо-востоке Сардинии, он находится в тяжелом состоянии, говорится в материале.

Repubblica отмечает, что Чубайс не жаловался на состояние здоровья, ему внезапно стало плохо; полиция привлекла своих специалистов, чтобы выяснить, не идет ли речь об отравлении. Агентство пишет, что он все еще находится в реанимации. Источники агентства утверждают, что экс-глава «Роснано» не может ходить, но способен говорить.

Как пишет Repubblica, Чубайс последние несколько недель проводил отпуск на итальянском острове. По данным газеты, после отъезда из России он направился в Турцию, а затем в Израиль, после чего в мае прибыл в Италию. В этой стране он, в частности, посещал Тоскану, где, по данным издания, владеет недвижимостью. В мае представитель Чубайса это отрицал, отмечая, что экс-представитель президента не был в Италии последние несколько месяцев, а недвижимости за границей у него нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».