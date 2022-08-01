MARS II уже в Украине: технические характеристики немецкой РСЗО 1 1.08.2022, 15:52

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Основной плюс данной системы заключается в разнообразии боеголовок ракет, их более 15 разновидностей.

Украинские военные получили мощного "бога войны" – немецкие реактивные системы залпового огня MARS II, являющиеся клоном американских M270 MLRS (HIMARS) и британских M270B1 MLRS.

Сайт "Апостроф" собрал всю информацию о новой технике, поступившей на вооружение украинской армии.

Разработка

Так, Бундесвер принял РСЗО MARS II на вооружение еще в 1990 году. Концерн KMW (Krauss-Maffei Wegmann) должен был адаптировать американскую MLRS для требований германской армии, поэтому система получила некоторые доработки.

Берлин закупил чуть более 150 установок, после чего в ходе модификаций довел дальность стрельбы до 140 км. Сейчас идет речь об оснащении системы ракетами ATACMS с дальностью полета в 300 км.

РСЗО состоит из пусковой установки, смонтированной на гусеничном шасси американской БМП М2 Bradley, неуправляемых ракет калибра 240 мм, аппаратуры управления огнем и транспортной машины.

Конструкция

Артиллерийская часть состоит из двух одноразовых контейнеров по шесть направляющих труб, смонтированных в коробчатом бронированном корпусе. Контейнеры установлены на гусеничном шасси на поворотной платформе. На том же шасси смонтированы механизмы заряжания. Монтаж и герметизация транспортно-пусковых контейнеров осуществляется на заводе-изготовителе и рассчитана на хранение в течение 10 лет. Перезаряжание контейнеров происходит при горизонтальном положении артиллерийской части MARS.

Кабина экипажа, состоящего из трех человек — командира, водителя и наводчика, — имеет систему коллективной защиты от оружия массового поражения с фильтровентиляционной установкой. В кабине располагается аппаратура управления огнем.

Эта гусеничная машина может передвигаться с максимальной скоростью 50 километров в час.

Вооружение

РЗВО использует неуправляемые ракеты с кумулятивно-осколочными боевыми частями или кассетными. Последняя состоит из противотанковых мин AT-2 для дистанционного минирования местности. Вес ракеты — 107 кг, дальность полета — 40 км. Кумулятивный боевой элемент пробивает броню толщиной до 140 мм. Неуправляемая ракета с кумулятивно-осколочной боевой частью имеет дальность полета 32 км и вес 159 кг. Она снабжена 644 кумулятивно-осколочными элементами M77, имеющими бронепробиваемость до 40 мм гомогенной брони. Противотанковая ракета TGW снабжена самонаводящимися боевыми элементами и рассчитана на дальность полета до 45 км. Вес TGW составляет 107 кг.

Преимущества

Основное отличие HIMARS от модификаций М270 MLRS (в том числе MARS II) заключается в шасси и "пакете" боеприпасов. Если MLRS использует гусеничную базу M2 Bradley, то HIMARS – тактический грузовик M1140 FMTV.

Кроме того, MLRS может нести больше боеприпасов, чем HIMARS (12 ракет против 6). MLRS может выпустить 12 ракет за минуту, тогда, как HIMARS для этого нужно вдвое меньше времени.

Еще MLRS и MARS II могут одновременно нести две ракеты ATACMS, способную бить на 300 км, а HIMARS - всего одну ракету такого типа.

Основной плюс данной системы заключается в разнообразии боеголовок ракет, их более 15 разновидностей: M77- кумулятивная, M26 (AT2) магнитной миной как в миноукладчике Skorpion, XM29-самонаводящиеся, M30- с системой GPS навигации, XM135 с химической боеголовкой.

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