Ученые определили, как мозг связывает и различает реальность и воспоминания 1.08.2022, 15:54

В ходе экспериментов открыты клетки, функция которых еще не выяснена.

При обработке информации различные области мозга объединяются в сеть. Участвующие в процессе нервные клетки передают электрические сигналы с определенной частотой, создавая общий ритм, пишет сайт wissenschaft.de.

Сознательное восприятие связано с высокочастотными гамма-волнами мозга. Известно, что определенные типы клеток отвечают за генерацию определенных частот. Однако до сих пор было неясно, как синхронизированные участки мозга снова разъединяются, чтобы освободить место для других сигналов.

Изучая это, исследователи команды Эче Сакалара из Венского медицинского университета зафиксировали головы бодрствующих мышей и измерили активность их нервных клеток в так называемой области CA1 гиппокампа, центра переключения мозга. Они наблюдали определенный тип тормозящих нервных клеток. Они срабатывали в определенное время гамма-волн, нарушая синхронизированный ритм.

Выяснилось, что это клетки нейроглии, функция которых еще не выяснена. В доклинических экспериментах кратковременно подавляя другие типы клеток, они обеспечивают обработку текущего восприятия и воспоминаний о прошлом опыте как по отдельности, так и комбинированно.

Мозг может переключаться между различными входными каналами подобно тому, как мы можем выбирать различные радиостанции. Исследователи предполагают, что именно этот механизм позволяет нам связывать сенсорное восприятие с воспоминаниями и в то же время различать их. Например, когда мы смотрим на фотографию нашей бабушки и вспоминаем запах ее печенья, мы понимаем, что мы действительно переживаем, а что только вспоминаем.

Бесперебойная регуляция различных информационных потоков является основой для функционирования нервной системы. Однако при различных нервно-психических заболеваниях, таких как шизофрения или аутизм, возникают ошибки в координации мозговых волн и стирается различие между собственными мыслями и впечатлениями от окружающей среды.

Осознание того, что нейроглиальные клетки представляют собой своего рода светофор в потоке информации, возможно, откроет новые подходы к лечению этих заболеваний. Будущие исследования должны прояснить, в какой степени на эти клетки можно воздействовать с помощью лекарств, чтоб облегчить симптомы нервно-психических заболеваний.

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