Николая Автуховича третий день подряд не привели на судебное заседание 1.08.2022, 16:05

Политзаключенный держит сухую голодовку уже 22 дня.

Николая Автуховича третий день подряд не привели на судебное заседание. В каком состоянии заключенный волковысский предприниматель, неизвестно. 22 дня назад он начал «сухую голодовку», сообщает «Радыё Свабода».

Николай Автухович никак не передал информацию о том, начал ли пить и есть. По его заявлениям, он не прекратит голодовки, пока ему не начнут отдавать письма от матери и других людей.

Известно, что после 10 дней голодовки состояние узника резко ухудшилось. Он ослаб, ходил полусогнутым, говорил тихо. У него пересохли губы и язык, начались сильные боли в животе, на суде от боли он не мог сидеть, только лежать.

Главный фигурант «дела Автуховича» 59-летний Николай Автухович объявил сухую голодовку 11 июля, протестуя против того, что ему передают письма только от матери и не доставляют газет. 28 и 29 июля его на суде уже не было.

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