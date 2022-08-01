В некоторые вузы Беларуси можно поступить без ЦТ и экзаменов 1.08.2022, 16:24

Дополнительный набор в университеты продлится до 6 августа.

24 июля вузы завершили прием документов на бюджет. При этом в десяти университетах страны часть бесплатных мест осталась незанятой. Там объявили дополнительный набор. Интересно, что в три из этих учреждений можно поступить «на вышку» даже без ЦТ и экзаменов. «Зеркало» решило узнать, в чем причина.

В списке вузов, куда абитуриенты могут поступить без испытаний, Гродненский аграрный университет, Белорусская сельхозакадемия в Горках и Витебская академия ветеринарной медицины.

В Гродненский аграрный университет журналисты позвонили как родители абитуриента. Там объяснили, что без ЦТ и экзаменов «на вышку» они набирают впервые. Из специальностей, куда можно так пойти учиться, осталась зоотехния. Двери открыты для всех желающих, но есть одно условие. Будущий студент должен найти хозяйство или, предположим, комитет по сельскому хозяйству и продовольствию какой-то из областей, которые готовы заключить с ним целевой договор. Срок отработки после выпуска — 5 лет.

— Почему так решили, что можно поступать даже без ЦТ? — уточнили журналисты в приемной комиссии вуза.

— Чтобы у предприятий была возможность заключать договора. Соответственно, люди будут приходить к ним работать, потому что не хватает в сельском хозяйстве специалистов.

— Ребенка научат? У нас не самый лучший ученик.

— Что поделаешь… Поэтому заключайте целевой договор и приезжайте подавать документы.

Список специальностей, куда можно попасть без экзаменов, гораздо больше в Белорусской сельхозакадемии. Это защита растений и карантин, плодоовощеводство, агрохимия и почвоведение, зоотехния. Тут также пояснили, что главное требование к абитуриенту, который собирается поступать без ЦТ и экзаменов, найти хозяйство, которое готово заключить с ним целевой договор. На вопрос, почему не нужны сертификаты, в академии пояснили:

— Потому что вы гарантировано будете отрабатывать. Специалисты нужны. У нас обычно такая тенденция: диплом получили и бежать, никто не хочет отрабатывать. Два года — этого мало, поэтому сейчас у нас в основном целевые места, и сделали такую льготу, чтобы люди шли потом и работали хотя бы пять лет.

— А если человек плохо учился? У нас абитуриент не из лучших...

— Учиться четыре года. На первых курсах подтянут немножко математику и остальное, никто же не будет так строг, как в школе. В основном же потом специализация будет. Здесь не трудно. Да и общежитие сто процентов дадут. Условия для учебы хорошие. Да и хозяйство можно хорошее найти. Это же неплохо потом пойти работать и опыт получить.

В Витебской академии ветеринарной медицины, куда журналисты позвонили как родители абитуриента, который «завалил» ЦТ по математике, рассказали, что набор без ЦТ у них в этом году впервые. Поступить так можно лишь на одну специальность — зоотехния. Перед тем, как нести документы, абитуриенту следует заключить договор о целевом обучении. В академии готовы с этим помочь. Будущим студентам предоставляют общежитие.

— Ученик у нас слабый, потянет ли он программу?

— Как мне кажется, в сравнении с математическими вузами у нас все несложно. Тем более у зоотехников на первом курсе есть математика, так что как раз вспомнит. Химия у них идет вскользь, не сильно сложно. Это уже у ветеринаров больше химии.

На вопрос, много ли желающих учиться на «вышке» без ЦТ, в академии сказали, что каждый день по чуть-чуть звонят. Есть среди таких абитуриентов и те, кто никуда не поступил.

Дополнительный набор продлится до 6 августа.

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