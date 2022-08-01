Евросоюз вводит полное эмбарго на поставки угля из России 1 1.08.2022, 16:35

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Его доля в структуре потребления ЕС составляла 45%.

Европейский Союз (ЕС) с 10 августа вводит фактический запрет на поставки и транзит через Европу российского угля. Решение приняли еще 8 апреля, в пятом пакете санкций против России, однако вступление нормы в силу было отложено.

Об этом говорится в публикации пятого пакета санкций в Официальном журнале ЕС. В документе указано, что покупка, импорт или транспортировка в ЕС угля разрешается до 10 августа 2022 года, а с этой даты будет запрещена.

В сообщении пресс-службы Совета ЕС при этом говорится о том, что запрет вводится "с августа", однако не называется конкретная дата. "С августа 2022 года предусматривается запрет на покупку, импорт и транспортировку угля и других видов ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России", – указано в сообщении.

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