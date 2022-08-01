«За те же деньги, которые я тратил в Минске, здесь можно позволить себе намного больше» 1.08.2022, 16:53

Белорус рассказал, сколько стоит жизнь на Бали.

В начале января белорус Владислав Киреев запланировал отпуск в Грузии вместе с друзьями. Но небольшое путешествие закончилось переездом на Бали. Как так получилось и сколько денег Владислав был вынужден потратить – в материале myfin.by.

«Я давно думал о переезде»: с чего все началось

Владислав Киреев окончил Белорусский национальный технический университет по специальности «бизнес-администрирование». За последние 5 лет успел сменить 5 мест работы: начал карьеру продавцом-консультантом в магазине одежды, дальше попробовал себя в сфере маркетинга.

– Но и там я надолго не задержался. Давно привлекала сфера ИТ. Долго искал вакансию, которая подходила бы под мой уровень компетенций. И все-таки нашел – уже год я занимаюсь монетизацией продуктов в белорусской ИТ-компании.

Путешествие Владислава длится уже больше 4 месяцев, но началось все очень спонтанно. Еще в январе с друзьями белорус купил билеты в Грузию – планировали провести там небольшой отпуск в середине марта и вернуться домой. Позднее появилась идея остаться в стране на более долгий срок.

– Я давно думал о переезде, но именно Грузию никогда всерьез не рассматривал, хотя, как мне теперь кажется, это прекрасная страна для первого серьезного опыта жизни за границей. Здесь очень доброжелательные люди, красивая природа, вкусная кухня, почти отсутствует языковой барьер, достаточно легко решаются вопросы с документами и, что немаловажно, здесь белорусы могут находиться без визы почти круглый год. Единственной проблемой, с которой я столкнулся, стал поиск жилья.

В марте предложений на рынке было мало и цены на оставшееся жилье были слишком завышены. Например, за простую однокомнатную квартиру со старым ремонтом на окраине Тбилиси просили примерно от $500 в месяц.

Я не был готов постоянно мониторить рынок в надежде найти хорошее жилье за приемлемые деньги, но чемоданы уже были со мной, и откладывать переезд до лучших времен не хотелось, поэтому я решил рассмотреть другие направления. Выбор пал на страны Азии.

– Почему? Во-первых, сюда достаточно просто попасть. Во многие страны виза не требуется либо оформляется онлайн или по прилету. Кроме того, ограничения в связи с эпидемией COVID-19 на тот момент уже стали смягчать во многих странах.

Во-вторых, мне было интересно познакомиться с новыми азиатскими странами (раньше в моей копилке были только Турция и ОАЭ). Недолго думая, купил билеты на Шри-Ланку.

На тот момент Владислав знал лишь то, что это небольшой остров в Индийском океане (примерно в 1,5 раза больше Минской области), где лето длится круглый год. Этого было достаточно. Конечно, в интернете он нашел и много негативной информации о том, что там водится много опасных насекомых и животных, плохо развита инфраструктура и вообще страна находится в тяжелейшем экономическом кризисе. Несмотря на все это, белорус решил рискнуть и взял билет в один конец, о чем ни разу не пожалел.

Жилье от $100 в месяц и $5–10 за полноценный ужин: сколько стоит жизнь на Шри-Ланке

Шри-Ланка – доступная страна. Официальная средняя зарплата на Шри-Ланке составляет около $250. Влад уверен, что медианная зарплата при этом значительно ниже. Более состоятельные ланкийцы проживают в столице – Коломбо. В более мелких городах местные живут достаточно бедно. Большинство из них питается дома простыми блюдами, основу которых составляет рис.

Далеко не в каждой семье есть личное средство передвижения (речь даже не о машинах, а о тук-туках – небольших трехколесных рикшах), многие ходят с кнопочными телефонами либо не пользуются ими вообще. Вбольшинстве своем ланкийцы никогда не были за границей и вряд ли смогут позволить себе это в будущем.

По ощущениям Владислава, за те же деньги, которые обычно он тратил в Минске, здесь можно позволить себе намного больше. Вот пример основных расходов белоруса:

Жилье. Цена за комнату на вилле (самый распространенный вид размещения) стартует примерно от $100 в месяц. Хорошая комната с отдельным санузлом, кондиционером и быстрым интернетом обойдется примерно в $250–400. Коммунальные платежи часто включены в стоимость аренды. По словам Владислава, вариантов вилл очень много, лучше всего искать жилье на месте, чтобы не получить кота в мешке, а также договориться с хозяевами о лучшей цене.

Питание. На острове Владислав полностью перестал готовить еду самостоятельно. Питаться в местных кафе и ресторанах быстро, удобно и доступно. Завтрак с напитком обойдется примерно в $2–4, обед-ужин – $5–10 (включая безалкогольные напитки).Хороший кофе стоит около $1,5–2.

Отдельно стоит отметить цены на фрукты и морепродукты. Например, килограмм свежевыловленных креветок стоит примерно $3–4, тунец – от $2 за кг, папайя, ананас – $0,7 за кг, манго, маракуйя – $1,2 за кг.

Транспорт. Большинство людей перемещается по острову на арендованном скутере. Это быстро, удобно и относительно недорого. Месяц аренды стоит примерно $100 + расходы на бензин. Сразу отмечу, что на Шри-Ланке сейчас топливный кризис. Бензин на заправки завозят редко и его стоимость в последнее время продолжает расти. Местные становятся в очередь за несколько суток до завоза топлива. У туристов есть преимущество в виде отдельной очереди, однако раздобыть топливо – все равно большая проблема.

Мобильная связь. SIM-карты от крупных операторов работают стабильно по всему острову. Стоимость пакета интернета на 60Гб – около $5. Такого объема трафика Владиславу хватало в среднем на месяц.

– Остальные расходы для каждого будут индивидуальны. Здесь дешевые одежда, драгоценные камни, чай и специи. Что касается развлечений, то здесь их также достаточно много и стоят они в среднем дешевле, чем в других более развитых странах. Экскурсии с гидом стоят в среднем от $30 до $150 в зависимости от продолжительности.

Первое индивидуальное занятие дайвингом с инструктором мне обошлось в $70. Также Шри-Ланка является отличным местом для тех, кто хочет попробовать серфинг. Занятие с местным инструктором обойдется примерно в $5, аренда доски на полдня – чуть меньше $2.

– Моя поездка на Шри-Ланку была большой авантюрой в том числе и потому, что я полетел туда один – без друзей и знакомых. Но вписаться в окружение местных экспатов не составило труда. На Шри-Ланке достаточно много наших соотечественников, а также русскоязычных из разных стран постсоветского пространства.

Кроме этого, теперь у меня есть новые друзья из Великобритании, Ирландии, Австралии, Германии, Латвии, Франции и, собственно, самой Шри-Ланки. Там царит очень дружественная атмосфера. В маленьких курортных городах спустя некоторое время ты знаешь уже буквально каждого прохожего на улице и постоянно с кем-то здороваешься.

К сожалению, ситуация на Шри-Ланке ухудшалась с каждым днем. Инфляция в стране уже перевалила за 50%, и дальнейшие перспективы не самые радужные. Несмотря на это, ланкцийцы обычно выглядят очень счастливыми и дружелюбными. Они верят в перемены к лучшему и всегда очень рады туристам, потому что развитие туристической отрасли – одна из надежд на спасение экономики страны.

«Цены на 15–20% выше, чем на Шри-Ланке»: сколько стоит жизнь на Бали

Спустя 3 месяца на Шри-Ланке белорусу нужно было или продлевать визу, или улетать в другую страну, чтобы получить новую визу. Владислав решил полететь на Бали. На островах как раз был разгар туристического сезона.

– На Бали местные живут скромно. Официальная средняя зарплата составляет около $300, но у многих обычных рабочих она не дотягивает и до $100 в месяц.Если говорить про цены на Бали, то сейчас комната в простой вилле или гестхаусе с бассейном обойдется в $200–400 в месяц. Начиная от $300 можно снять небольшую отдельную виллу на 1–2 комнаты. В целом выбор жилья здесь очень большой и его стоимость будет напрямую зависеть от ваших запросов.

– В остальном цены на Бали примерно на 15–20% выше, чем на Шри-Ланке. При этом важно отметить, что здесь намного более развитая инфраструктура, очень большой выбор магазинов, кафе, ресторанов и развлечений под любой кошелек. Кто-то может комфортно прожить на Бали на $500 в месяц, а для кого-то и $5000 будет мало. Все напрямую зависит от ваших пожеланий и потребностей.

Владислав в основном питается только в кафе и ресторанах. В среднем в день на еду тратит около $15–20. Между основными приемами пищи обычно ест фрукты, на которые дополнительно в месяц уходит до $100.

– На Шри-Ланке нечасто ел местные блюда, потому что все они достаточно просты и похожи друг на друга. Кроме того, как и во многих других странах Азии, здесь очень любят острое, чего я не могу сказать о себе. Поэтому чаще предпочитал выбирать более европейские и привычные нам блюда.

А Бали – это гастрономический рай в каком-то смысле. Кажется, здесь можно найти блюдо практически любой кухни. Количество заведений здесь просто огромное, серьезных разочарований в еде пока не было. Список новых любимых кафе пополняется практически каждый день. За такое многообразие во многом стоит благодарить иностранцев, которые развивают здесь свой бизнес и делятся частичкой своей кухни и культуры с другими приезжими.

По словам Владислава, на Бали очень мощное комьюнити русскоговорящих. Найти нужную информацию или помощь не составит никакого труда. Практически каждый день организуются тематические встречи либо же люди просто спонтанно проводят вместе время. Это помогает многим быстрее адаптироваться к новому месту и завести новые знакомства. Экспаты даже открывают здесь свои заведения, строят виллы и устраивают разные мероприятия.

– Если говорить про белорусов, то за месяц на острове встретил уже очень много. Кто-то живет здесь уже несколько лет, а кто-то, как и я, прилетел совсем недавно. Телеграм-чат белорусов на Бали сейчас насчитывает 345 человек, но фактически наших здесь еще больше.

Владислав работает на белорусскую компанию удаленно. Рабочий день молодого человека длится с 13 до 22:00 по балийскому времени (к слову, здесь +5 часов к Минску), поэтому в будние дни все активности он планирует на первую половину дня.

– Для меня это большой плюс, потому что я наиболее продуктивен именно в утреннее время. Просыпаюсь обычно в 7–8 утра, хожу на йогу либо серфинг, завтракаю, купаюсь в бассейне. Иногда по утрам с друзьями устраиваем небольшие путешествия по острову. Более длительные и интересные поездки остаются на выходные. В целом могу сказать, что я не испытываю дискомфорта из-за разницы в часовых поясах. У меня легко получилось адаптировать свой график под новые реалии.

Белорусам, которые тоже хотят переехать на Бали, Владислав рекомендует тщательно готовиться и проверять любую информацию из интернета.

– Есть очень много страшилок, которые останавливают некоторых от поездки. Чей-то неудачный опыт часто может восприниматься как реальный факт. Да, в Азии, безусловно, есть свои особенности в виде экзотических насекомых и животных, другого менталитета, новой кухни, не всегда понятного движения и прочего. Но это не так страшно, как может показаться.

На мой взгляд, лучше всего приезжать сюда без больших ожиданий, быть открытым к новому опыту и наслаждаться всем тем, что с вами будет происходить. Я считаю, что каждый из нас сам создает нужную атмосферу вокруг себя, и дело совсем не в месте, а в человеке.

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