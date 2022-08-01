Содружество изгоев Сергей Згурец

1.08.2022, 16:56

Сергей Згурец

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Помогут ли Кремлю иранские беспилотники?

Официально Иран отказался продавать России беспилотники. Однако новость о том, что после визита Владимира Путина в Тегеран, стороны договорились о поставках, опубликовали некоторые украинские СМИ, ссылаясь на собственные сведения. Более того, якобы Иран отгрузил партию дронов Shahed 129 для РФ и уже отправил их через Каспийское море на корабле. Груз будет следовать через Астрахань и Волгоград к границам Украины.

Даже если имеет место кулуарная игра между Тегераном и Москвой, то возникает несколько важных нюансов относительно возможной сделки.

Во-первых, ориентировочное количество БПЛА Shahed 129 в Иране более чем ограничено. По версии аналитического издания Janes, речь идет о наличии до 50 единиц всех версий. На малое количество таких дронов указывает и официально обнародованные Тегераном данные, что в Сирию были направлены два дрона и еще четыре использовались для патрулирования восточных границ Ирана.

Во-вторых, Shahed 129 - не массовый дрон, даже если предположить, что западные аналитики ошиблись в оценке возможностей иранской промышленности в несколько раз. Также этот дрон ранее не экспортировался Ираном. Тегеран прежде поставлял дроны в Венесуэлу Mohajer 2. Иранские дроны Mohajer 6 были замечены в Эфиопии, а Таджикистан вообще открыл лицензионное производство Ababil 2.

Shahed 129 не экспортировался до этого, хотя и демонстрировался российской делегации, прибывшей на иранский аэродром Кашан 5 июля.

Далее, переброска БПЛА по морю является крайне странным решением из-за стоимости этой системы. Для таких задач используется военно-транспортная авиация. Единственным вариантом может быть большое количество таких дронов, что весьма маловероятно.

Даже если РФ, действительно, закупила иранские дроны, то обучение операторов займет, как минимум, несколько месяцев. То есть рашисты в случае покупки не смогут их сразу применить. Гипотетическое исключение – за пультами управления будут сидеть сами иранцы.

Следующий момент – что именно в техническом плане получит Москва, даже если предположить, что закупка дронов имеет место. Следует о напомнить, что Иран находится под санкциями уже 40 лет, а с 2010-х годов – под абсолютным технологическим эмбарго. Его ослабили в 2016 году в обмен на отмену Тегераном ядерной программы, но вернули пару лет после того, как Иран нарушил договоренность.

На фоне этого необходимо напомнить, что БПЛА – это не только планер, но и средства обнаружения целей и станция связи. В Иран запрещен экспорт товаров двойного назначения, а не просто военной продукции. Тегеран активно пытается приобрести все в обход запретов. Иногда это удается через подставные фирмы и физических лиц. США в 2018 году оштрафовала собственного производителя FLIR Systems на 15 млн долларов за продажу персонам с двойным гражданством тепловизоров Ирану.

Значит ли это, что у Ирана нет доступа, например, к тепловизорам вообще? Очевидно, что нет. Являются ли эти поставки постоянными, которые позволяют наладить стабильный выпуск продукции? Также нет.

Возможность купить в обход санкций не отвечает реальным потребностям, что также можно отнести и к средствам связи и навигации, без которых любой БПЛА имеет мало общего с реальной боевой единицей. Ведь главная особенность Shahed 129 – это возможность использования в качестве ударного дрона. Это предполагает его применение как в условиях активного применения противником РЭБ, так и противовоздушной обороны.

Гипотетическое соглашение между РФ и Ираном по поставкам беспилотников имело бы смысл, если бы Тегеран мог производить критические комплектующие, к которым российский ВПК теперь не имеет доступа. Но обе стороны сейчас находятся в одинаковых условиях, и могут только делиться опытом теневой закупки необходимых компонентов.

Конечно, это не означает, что доведенные до критической точки рашисты не закупили иранские дроны. Но будет интересно посмотреть, как в самой РФ объяснят появление иранских дронов, в то время когда рашисты анонсировали производство собственных БПЛА типа "Орион" или даже "Охотник", а новейший завод в Дубне якобы перевели в работу в три смены.

Сергей Згурец, "Апостроф"

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