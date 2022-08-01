Экс-главу «Приорбанка» Костюченко приговорили к 3,5 годам колонии 7 1.08.2022, 17:13

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Сергей Костюченко

Он занимал пост председателя правления «Приорбанка» с 1990-го года.

Сергей Костюченко, бывший председатель правления «Приорбанка», получил 3,5 года колонии по статье об уклонении налогов (ст. 243 УК), сообщает «Наша нiва».

По информации издания, формально претензии к Костюченко возникли из-за системы накопительного страхования «Приорлайф», легальной схемы, которой пользовались банкиры для вывода дивидендов без выплаты подоходного налога.

Однако в действительности бизнесмены считают дело Костюченко политическим. «Ходят слухи, что незадолго перед арестом он отказал фавориту Лукашенко, хоккейному тренеру Дмитрию Баскову, в просьбе финансировать хоккейное «Динамо», — пишет издание.

Костюченко занимал пост председателя правления «Приорбанка» с 1990 года. Информация о его задержании появилась в марте этого года.

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