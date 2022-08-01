Минчанку после декрета выжили из компании 3 1.08.2022, 17:20

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На полставки в холодном складе она проработала несколько месяцев.

Увы, молодые мамы — одна из самых уязвимых категорий работников, от которой наниматели часто всеми силами пытаются избавиться. В законе вроде и есть конкретные гарантии, которые должны защищать от несправедливого увольнения, но всегда можно создать такие условия труда, что работница сама не выдержит и уволится. Читательница сайта onliner.by Екатерина рассказывает, что долго терпела не лучшие условия, а в итоге ее все равно уволили по статье. Журналисты попытались разобраться, есть ли шансы на восстановление справедливости в суде.

Работница: «К несчастью, в наших компаниях не нужны сотрудники с маленькими детьми»

Екатерина работала в столичной компании с 2017 года, через два года стала ведущим специалистом по логистике. В 2019 году девушка ушла в декрет.

— В 2022-м вышла из декрета на работу, и мне сразу сообщили, что мой отдел расформирован, но моя должность осталась. Правда, есть одно «но»: мое рабочее место будет теперь на складе за пределами Минска. На мое замечание, что склад неотапливаемый и не соответствует санитарным нормам, мне прямо сказали: «Не нравится — увольняйтесь». А чтобы наверняка от меня избавиться, еще через месяц мне предложили перевестись на 0,5 ставки. А вот другие сотрудники компании сидят в теплом офисном помещении в Минске, и мои коллеги остаются на полной ставке. К несчастью, в наших компаниях не нужны сотрудники с маленькими детьми.

По словам девушки, деваться ей особо некуда было — она согласилась и на эти унизительные условия. На полставки в холодном складе она проработала несколько месяцев.

— В апреле мне пришлось взять день отгула по непредвиденным семейным обстоятельствам, — вспоминает Екатерина. — Я утром позвонила руководителю, и меня без вопросов отпустили. Вернувшись на следующий день на работу, я узнала, что «самовольно ушла в отпуск», и без всяких разбирательств меня уволили по статье за прогул. Ранее никаких нарушений правил внутреннего распорядка у меня не было, прогулов тоже, а тут сразу увольнение! Что это, если не дискриминация молодой мамы на ровном месте? Хотелось бы понять, есть ли у меня шансы выиграть в суде? Не уверена, что хочу вернуться туда (меня оттуда все равно выживут), но наказать нанимателя очень хочется.

Юрист: «Шансы доказать в суде неправомерность увольнения достаточно низкие»

Вообще, закон не запрещает переводить на полставки беременных и женщин с детьми до трех лет. Но у такого перевода обязательно должны быть обоснованные экономические причины (причем сформулированные достаточно конкретно, а не «в связи с тяжелым экономическим положением»). Если работница не согласна на новые условия работы, ее даже вправе уволить. Но с обязательным соблюдением определенной процедуры — письменного уведомления об изменении существенных условий труда как минимум за месяц и предложения подписать дополнительное соглашение о новых условиях труда.

Если работник не согласен переходить на условия неполного рабочего времени (менее 0,5 ставки), при увольнении ему должны выплатить компенсацию — не менее одного среднемесячного заработка (ч. 4 ст. 48 ТК).

По словам юриста «Юридической компании ЮКОН» Ирины Андриевской, в данном случае закон будет не на стороне работницы уже по одной простой причине: вышел срок исковой давности.

— Первое, что нужно помнить работнику, — это то, что срок для обращения в суд по делам об увольнении составляет один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки.

Что касается увольнения за прогул, то для этого нанимателю также придется соблюсти много документальных формальностей: зафиксировать факт отсутствия работника в форме акта или докладной записки, затребовать от работника объяснительную записку о причинах отсутствия и т. д.

— Во-вторых, важно знать, было ли увольнение за прогул оформлено надлежащим образом. Если отгул был согласован с руководителем только по телефону, то шансы доказать в суде неправомерность увольнения достаточно низкие. Потому что официального оформления дня отдыха не было, и маловероятно, что руководитель разрешит использовать в качестве доказательства запись телефонного звонка, даже если она была, — говорит юрист. — Исключение составляет ситуация, когда работник использовал день отдыха, который наниматель, вопреки закону, отказался ему предоставлять, а время использования такого дня не зависело от усмотрения нанимателя. Например, если работнику-донору не предоставили день отдыха непосредственно после каждого дня сдачи крови).

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