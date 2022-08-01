Украина получила новую партию HIMARS 2 1.08.2022, 17:22

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Их передали США.

Соединенные Штаты передали Украине новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS, в которую входят четыре установки. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter.

- 4 дополнительных HIMARS прибыли в Украину. Я благодарен президенту Джо Байдену, министру обороны Ллойду Остину и американскому народу за поддержку Вооруженных сил Украины.

Мы доказали, что умеем обращаться с этим оружием. Звук залпа HIMARS стал хитом этого лета на передовой!, – говорится в сообщении.

Ранее на вооружении ВСУ было 12 единиц M142 HIMARS с ракетами GMLRS. Поставка дополнительных четырёх единиц ожидалась 20 июля, а всего запланирована поставка не менее 20 РСЗО. Таким образом, общее число установок вместе с британскими M270 MLRS планируется довести до 25-30.

Напомним, украинские военные также получили мощного "бога войны" – немецкие реактивные системы залпового огня MARS II, являющиеся клоном американских M270 MLRS (HIMARS) и британских M270B1 MLRS.

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