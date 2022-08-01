В Англии обнаружили 800-летний бесценный артефакт 1 1.08.2022, 17:33

1,974

Он был утерян незадолго после изготовления.

Археологи, которые обнаружили крошечный кулон с изображением трех львов, назвали его бесценным сокровищем, которое невероятно хорошо сохранилось за 800 лет пребывания в Земле, сообщает The Guardian.

Кулон, который был частью конской сбруи в 12 веке, имеет размеры 2 см в ширину и 4 см в длину. На кулоне изображены три культовых для Англии золотых льва на красном фоне, которые олицетворяли королевский герб этой страны, а сейчас являются эмблемой футбольной сборной Англии и Футбольной ассоциации этой страны. Правда львы уже не золотые, а синие.

Этот кулон обнаружили во время раскопок возле деревни Вормлейтон в графстве Уорвикшир, Англия, примерно в 100 км от Бирмингема. Ученые считают, что на этой местности когда-то существовало поселение римских британцев.

Обнаруженный кулон с тремя золотыми львами имеет форму щита и сделан он из медного сплава, скорее всего из латуни. Учитывая невероятную сохранность кулона, скорее всего он был утерян незадолго после изготовления.

"Такие кулоны часто находят при раскопках, но этот артефакт уникален именно своей удивительной сохранностью. Очень редко можно увидеть такой предмет, который пролежал в земле 800 лет и почти не потерял своего первоначального вида", — говорит археолог Дон Макларен.

На кулоне достаточно хорошо сохранилась фоновая красная краска, а также позолота на трех львах. Впервые львов в качестве символа королевской власти стал использовать первый норманнский король Англии Вильгельм Завоеватель, который захватил эту страну в 1066 году и правил ею до 1087 года.

Вильгельм Завоеватель использовал двух львов на красном фоне в качестве своего герба. Третьего льва на королевский герб добавил король Англии Генрих II, который правил страной с 1154 года по 1189 год. Это третий лев вероятно был символом женитьбы короля на Элеоноре Аквитанской.

Данный геральдический символ использовали короли Англии со времен правления Ричарда Львиное Сердце начиная с 1189 года до 1340 года. После этого три льва в различных формах ассоциировались с английским престолом.

Футбольная ассоциация Англии использует этот символ с конца 19 века, и он также является эмблемой сборной Англии по футболу, хотя львы и имеют другой цвет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».