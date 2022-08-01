На Беларусь надвигаются грозы со шквалистым ветром и градом 1.08.2022, 17:35

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Синоптики вынесли срочное предупреждение на вечер 1 августа.

Белорусские синоптики вынесли предупреждение на вечер понедельника, 1 августа, сообщает пресс-служба МЧС.

Белорусов ждет непогода: грозы, ливни и шквалистый ветер. Буря разыграется к концу дня. C 16.00 до 21.00 вечера практически по всей территории Беларуси пройдут грозы. В некоторых районах буде сильный ливень и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду. Также выпадет град.

- Грозы сохранятся до 23 часов, - предупредили в МЧС.

Также грозы в некоторых районах ожидаются в Беларуси и во вторник, 2 августа.

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