На Беларусь надвигаются грозы со шквалистым ветром и градом
- 1.08.2022, 17:35
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Синоптики вынесли срочное предупреждение на вечер 1 августа.
Белорусские синоптики вынесли предупреждение на вечер понедельника, 1 августа, сообщает пресс-служба МЧС.
Белорусов ждет непогода: грозы, ливни и шквалистый ветер. Буря разыграется к концу дня. C 16.00 до 21.00 вечера практически по всей территории Беларуси пройдут грозы. В некоторых районах буде сильный ливень и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду. Также выпадет град.
- Грозы сохранятся до 23 часов, - предупредили в МЧС.
Также грозы в некоторых районах ожидаются в Беларуси и во вторник, 2 августа.