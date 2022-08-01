«Батальоны ложатся»: оккупанты называют украинскую армию самой сильной в мире

«Батальоны ложатся»: оккупанты называют украинскую армию самой сильной в мире3
- 1.08.2022, 17:42
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Захватчик рассказал о потерях и методах продвижения армии РФ.
Российские оккупанты признают силу украинской армии и восхищаются ее бесстрашием.
Об этом свидетельствует новый перехваченный телефонный разговор захватчиков.
Во время общения оккупанты обсуждают, что украинские воины "кладут" их "целыми батальонами", и делают это на "раз-два".
"Украинская армия - это самая сильная армия во всем мире ... они даже русских не боятся, с**а, никого.... Это так и есть, реально" – рассказывает матери мобилизованный житель временно оккупированного Донецка.
В то же время зомбированная пропагандой женщина отрицает слова сына. Сын привел ее в чувство одним вопросом: "Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят... вам рассказывают сказки".
Оккупант признался, что россияне, если и движутся, то за счет огромных потерь.
"А даже если продвигается наша, это очень с большими потерями. Х**рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въе**ли. Батальоны ложатся", - отметил оккупант.