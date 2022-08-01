«Разве на такие деньги проживешь?» 1.08.2022, 18:06

Истории белорусов, которые получают маленькую пенсию.

Вместе с ростом бюджета прожиточного минимума с 1 августа в Беларуси увеличились минимальные трудовые и социальные пенсии. Теперь они составляют чуть более 82 и 164 рублей соответственно (без учета доплаты). «Зеркало» поговорило с людьми, которые живут на эти деньги.

«Думала не о пенсии, а о том, как прокормить детей»

Вере (имена всех собеседников изменены) 61 год. Она получает пенсию в размере примерно 300 рублей.

— В 1990 году я стала вдовой и мне надо было поднимать троих детей. Так что я работала там, где хорошо платили, то есть в торговле. Какие там ФСЗН и запись в трудовую? Не было такого. Зато был высокий заработок, ежедневно выходило 50−60 долларов. Это для того периода приличные деньги, — признается женщина. — Не о пенсии я тогда думала, а о том, как прокормить и вырастить моих детей. Я считала, что заработка мне хватает и стажа хватит хотя бы для минимальной пенсии (тогда она была неплохой), так что продолжала спокойно работать.

Позже Вера сменила работодателя все в той же отрасли, но, говорит, ее новая компания платила взносы в ФСЗН только один год, хотя зарплату женщина получала официально и стаж у нее накапливался.

За свою карьеру женщина не раз сменила нанимателя. Говорит, это всегда были частные фирмы, платили за труд неплохо. Правда, официальная зарплата часто была маленькой, а часть ее платили в конверте. О том, что это скажется на размере отчислений в Фонд соцзащиты населения и потом на ее пенсии, говорит, всерьез не переживала, пока в 2015 году не изменились условия выхода на заслуженный отдых и получения пенсии.

— В 2015 году — раз — и приняли новый указ, которым повысили минимальный стаж с выплатой страховых взносов для получения пенсии. Оказалось, что мне не хватает больше полугода, — вспоминает Вера и говорит, что продолжила работать, несмотря на пенсионный возраст.

Через год женщина смогла выйти на пенсию. Но, признается, ее ждал очередной сюрприз — размер выплат получился очень маленьким. Вера расстроилась, но не стала опускать руки.

— Сейчас я продолжаю работать. Во-первых, любою свою работу и хорошо зарабатываю, во-вторых, разве на такую пенсию проживешь? — задается она вопросом и, не дожидаясь ответа, продолжает. — Моя главная забота — это чтобы дети строили свою материальную жизнь для себя и ни в коем случае не планировали содержание меня. Все свои потребности я удовлетворяю за счет того, что зарабатываю. Вот если бы была одна пенсия, я бы с ума сошла. Ее же хватает только на коммуналку и какие-то лекарства. Тогда бы мои дети каждый выделял мне по чуть-чуть. Зачем? Я не хочу, чтобы это ложилось на их плечи.

У Веры есть план, как продолжать себя обеспечивать даже тогда, когда она не сможет трудиться в торговле. Вопреки стереотипам и в пику моде она планирует пойти в IT. Женщина уже начала осваивать новое ремесло. Каждый день после работы, «обложившись двумя компьютерами», она учится на онлайн-курсах или выполняет различные занятия. По ее словам, если хорошо справится, через полгода ей могут предложить работу.

— Хочу обеспеченную старость. Если повезет, буду работать из дома. Причем для начала буду согласна даже на зарплату в 600 рублей, — рассуждает Вера. — Тем более, мне это нравится, мне интересно в этом покопаться.

Вера признается, хоть и не держит зла на своих прошлых нанимателей, но переживает, что все так обернулось. Говорит, хорошо, хоть смогла вырастить детей, позволить им получить высшее образование, а параллельно накопить кое-какие сбережения.

— Я не жалею. Точнее, с одной стороны, да, но с другой — Бог дал детей, и мне надо было думать о них. Дети согласны мне помогать, если бы я бросила работу сейчас. Но зачем, если могу еще работать и, возможно, потом даже внукам помочь. Я думаю так: надо сделать все, чтобы зависеть только от самой себя, — рассуждает Вера и говорит про урок, который вынесла из своего опыта. — Я знаю, что до сих пор многие соглашаются так работать и получать часть зарплаты в конвертах. А потом, когда придет время выходить на пенсию, они будут страдать. Поэтому я всем знакомым говорю на такую зарплату не соглашаться.

«На такие деньги прожить очень сложно»

Надежде тоже 61 год. Женщина говорит, что попала в пенсионную ловушку.

— Не засчитали в страховой стаж за период, когда я ухаживала за инвалидом первой группы, декретные отпуска. В результате вместо 15,5 лет страхового стажа, требуемого в момент, когда я должна была выйти на пенсию, у меня получилось только 13 лет. Хотя раньше давали пенсию и при наличии пяти лет страхового стажа, — делится своей историей женщина и уточняет, что без изменений законодательства к моменту выхода на пенсию у нее было бы более 25 лет общего стажа.

Сейчас ей назначена пенсия в размере 183 рублей и, по ее словам, женщина не получает от государства никаких доплат.

— На что ее хватает? Практически ни на что. На такие деньги прожить очень сложно, — говорит Надежда и рассказывает, как справляется с этой ситуацией. — Зарплата мужа и помощь мамы — вот и весь секрет выживания.

— О том, что у меня могут быть проблемы с пенсией, мне ничего не говорили, хоть я и спрашивала, когда оформляла уход за инвалидом первой группы, — продолжает Надежда. — Пенсию мне стали давать только с 60 лет. Я боролась с системой, чтобы добиться нормальной пенсии, но можно сказать, что не победила.

Любовь тоже стала жертвой изменившихся условий. Для получения трудовой пенсии ей не хватило чистого страхового стажа, так как ее учеба, отпуск по уходу за тремя детьми перестали учитываться. В итоге стажа с выплатами страховых взносов в ФСЗН у нее набралось всего восемь лет.

Сейчас Любовь получает пенсию в размере 148 рублей.

— Этих денег хватает на коммунальные и мобильную связь. А зимой только на коммунальные. Без внешней помощи на это не прожить, — говорит женщина и признается, что ей помогают дети.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».