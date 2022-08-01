Эстонский банк прекращает прием платежей от белорусских банков 1 1.08.2022, 18:20

С 9 августа.

Эстонский банк LHV Pank с 9 августа прекращает прием платежей от белорусский и российских банков. Это объясняется «сложной международной обстановкой, вызванной российско-украинской войной».

«Осуществление платежей, связанных с Россией и Беларусью, стало очень сложным и рискованным из-за ограничений, наложенных учреждениями-посредниками по платежам. Поэтому LHV решил прекратить прием входящих платежей из России и Беларуси в дополнение к ранее действовавшему ограничению на исходящие платежи», — сообщает пресс-служба банка.

Запрет коснется всех валют и всех дочерних компаний российских и белорусских банков, которые могут быть зарегистрированы или вести деятельность за пределами Беларуси и России. Платежи, полученные после 9 августа, будут возвращаться отправителям.

Банк будет принимать платежи в исключительных случаях, связанных которые связаны с национальными интересами Эстонии или социальными причинами (например, выплата пенсий). Для получения пенсий или соцпомощи из Беларуси или России банк рекомендует обратиться в Департамент социального страхования Эстонии.

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