Ученые нашли новый вид панд, которые жили в Европе 1.08.2022, 18:22

Эти панды исчезли шесть миллионов лет назад.

Пара ископаемых зубов, которые хранились в музейной коллекции более 40 лет, рассказала ученым о пандах, которые жили в Европе около шести миллионов лет назад. Когда исследователи изучили этот образец, они выяснили, что зубы принадлежат ранее неизвестному виду этих животных, сообщает Live Science.

Новый вид был близким родственником современных гигантских панд. Ученые считают, что представители этого вида были последними пандами Европы.

Зубы – верхний клык и верхний резец – были обнаружены еще в 1970-х годах на северо-западе Болгарии и хранились в Национальном музее естественной истории в Софии. Их никогда не каталогизировали должным образом, и они оставались неизученными все эти годы. Недавно сотрудники музея снова наткнулись на эти зубы и решили их изучить.

Анализ показал, что зубы принадлежали европейской панде, но останки не были похожи на зубы других панд, найденные в Европе. У большинства древних видов зубы были гораздо меньше, чем у современных гигантских панд, что может указывать на то, что и размеры их тела были меньше.

Но у нового вида, который был назван Agriarctos nikolovi, зубы были намного крупнее, чем обычно у европейских панд, поэтому он, скорее всего, был похож по размеру на современных гигантских сородичей. Кроме того, зубы датируются более поздним периодом, чем останки других европейских панд, что позволяет предположить, что A. nikolovi, вероятно, был последним видом эти животных, обитавшим на континенте.

Ученые также подчеркивают, что сходство в размерах между новым видом и современными гигантскими пандами не означает, что он был прямым предком этих животных. Вместе с тем, он является их «близким родственником», который жил в совершенно другой среде обитания.

Окаменелые зубы были найдены в угольных отложениях, которые частично окрасили их в черный цвет. Состав угля указал на то, что данный регион когда-то был заболоченной местностью. Это значит, что у нового вида был гораздо более разнообразный рацион, чем у современных панд, он питался разными видами мягких растений, а не одним, например, бамбуком.

Исследователи отмечают, что пищеварительная система панд, как и других медведей, способна переваривать мясо. Вероятно, что они перешли на бамбуковую диету, поскольку не могли конкурировать с другими медведями. По мнению ученых, A. nikolovi также могли столкнуться с чем-то подобным, и были вынуждены перейти на вегетарианскую диету. Зубы этого вида были гораздо слабее, чем у современных панд. Это означает, что он не мог даже есть бамбук и более твердую пищу, например, кости животных.

Ученые предполагают, что этот вид вымер из-за климатических изменений, которые повлияли на его среду обитания и рацион.

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