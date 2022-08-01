Франция заморозила активы россиян на сумму €1,2 млрд 2 1.08.2022, 19:01

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Основанием для блокирования стали персональные санкции ЕС.

Власти Франции заблокировали активы российских граждан на сумму €1,2 млрд, сообщил представитель Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) министерства экономики и финансов Франции Гийом Валетт-Валла в опубликованном 1 августа интервью La Tribune.

Российское издание «Медуза», которое ознакомилось с интервью, пишет, что в эту сумму не входят средства Центробанка России.

Деньги, о которых идет речь, были выявлены и заблокированы в ходе проверок в течение первого квартала 2022 года.

Основанием для блокирования стали персональные санкции Евросоюза.

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