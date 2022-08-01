Девять полезных советов, как компактно сложить вещи в сумку 3 1.08.2022, 19:27

1,826

Лайфхак для путешественников.

В период финальных приготовлений к поездке за границу одним из важных пунктов является сбор багажа.

О том, как быстро собрать сумки, сообщает "Апостроф".

Для начала нужно убедиться, что вы не берете ничего лишнего. Например, одежда и обувь "на всякий случай". Когда вы окончательно определитесь с выбором, появится следующая задача – как компактно сложить вещи в чемодан. Для успешного его выполнения вы можете воспользоваться следующими советами:

на дно положите самое тяжелое – обувь, фен, зарядные устройства;

небольшие предметы (носки, белье, очки и прочее) аккуратно добавьте в обувь;

сворачивайте вещи валиками (в трубочку), а не пластами. Этот прием значительно сэкономит место;

по возможности старайтесь плотно утрамбовать содержимое чемодана, заполняя свободное место небольшими валиками одежды. Желательно, чтобы внутри не осталось пустого пространства;

гигиенические принадлежности и косметику обычно упаковывают в последнюю очередь, в верхнюю часть чемодана или в специальный отдел. Чтобы не пришлось стирать вещи от следов лосьона или зубной пасты, убедитесь, что все колпачки закрыты, а тюбики плотно закручены;

стоит использовать вакуумный пакет - для тех, кто часто путешествует и не любит возить за собой тяжелый багаж, это полезное изобретение может стать настоящей находкой. Герметичная упаковка позволяет значительно снизить объем изделия. При использовании стандартных вакуумных пакетов для удаления воздуха применяется обычный пылесос;

при упаковке багажа в аэропорту не забудьте сделать его более узнаваемым – можно прицепить яркую наклейку. Это облегчит вам поиск чемодана на багажной ленте и убережет от возможности того, что вы возьмете чужие вещи вместо своих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».