Вечерняя сводка Генштаб ВСУ 1 1.08.2022, 19:37

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ВСУ отбили несколько штурмов россиян.

Украинские военные отбили несколько штурмов россиян. Тем временем оккупанты продолжают перегруппировку, чтобы усилить свои войска на юге Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не зафиксировано.

На Северском направлении россияне из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Сеньковки и Липковки Черниговской области и Старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья в Сумской области. Вели воздушную разведку беспилотниками возле Гремяча и Глухова. Для противодействия техническим средствам разведки развернули комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Харьковском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы районов Харькова, Прудянки, Нового и еще 14 населенных пунктов. Силами разведывательной группы пытались разоблачить огневые позиции украинских войск, успеха не достигли, отошли.

На Славянском направлении враг из танков и артиллерии различных калибров обстрелял районы населенных пунктов Норцовка, Чепель, Грушеваха, Родное, Вернополье, Гусаровка, Дибровное, Долина и Адамовка.

Неподалеку Мазановки украинские защитники разоблачили и обезвредили разведывательную группу противника.

На Краматорском направлении из-за значительных потерь живой силы, военной техники и низкий уровень морально-психологического состояния личного состава, россияне активных наступательных действий не вели. Обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии позиции украинских войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Кривая Лука, Серебрянка, Ивано-Дарьевка, Григоровка, Звановка, Верхнекаменское и Спорное. Нанесли авиаудары возле Серебрянки и Григоровки. Для разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вели воздушную разведку беспилотниками.

На Бахмутском направлении захватчики задействовали для обстрелов танки и артиллерию недалеко от Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцевого, Вершины, Кодеми, Веселого и Майского. Цинично нанесли авиаудары по населенным пунктам Покровское, Новолуганське, Соледар, Вершина, Яковлевка, Бахмут и Кодема.

В районе Яковлевки противник пытался вести разведку силами разведывательной группы. Россияне были обнаружены и понесли потери. Остатки группы сбежали.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не достиг, отошел.

На Авдеевском направлении оккупанты осуществляли обстрелы неподалеку Новокалиново, Новобахмутовки, Песков и Красногоровки. Нанесли авиационный удар около Нью-Йорка. Вели штурмовые действия в направлениях Авдеевки и Песков, успеха не достигли, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне активных наступательных действий не вели. Осуществляли систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Марьинка, Павловка, Новоселка, Новополь, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехово и Каменское.

ВСУ свели на нет все попытки врага продвинуться в направлении Марьинки. Россияне, с целью выявления украинских войск и корректировки огня, вели воздушную разведку. Продолжают перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины.

На Южнобугском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения украинских подразделений.

Осуществляли обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанесли авиационные удары у Белого Колодца и Андреевки. Вели воздушную разведку беспилотниками.

Силами инженерных подразделений оккупанты пытаются восстановить разрушенные и поврежденные мосты и мостовые переправы через реку Днепр.

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