Комик Слава Комиссаренко даст концерт в Варшаве на белорусском языке 1.08.2022, 20:08

Слава Комиссаренко

Часть собранных средств будет направлена в поддержку беларусских политзаключенных.

Комик Слава Комиссаренко 17 августа вместе с другими артистами даст в Варшаве стендап-концерт на белорусском языке.

Вместе с ним выступят беларусские комики Максим Коновал, Михаил Ильин, Саша Калинкин, Андрей Райн и Егор Анисимов. Часть собранных средств будет направлена в поддержку беларусских политзаключенных.

Напомним, беларусский комик Слава Комиссаренко долгое время жил в Москве и особое внимание в некоторых своих выступлениях уделял ситуации в Беларуси и лично Лукашенко. В Беларуси его концерты запрещены — в 2021 году было аннулировано его гастрольное удостоверение. В январе 2022 года он переехал из России в Украину и заявил, что его разыскивает КГБ Беларуси. Сообщалось также, что в отношении его в Беларуси возбуждено уголовное дело за клевету на Лукашенко. После начала войны в Украине комик выехал в Польшу, где дал несколько концертов, все собранные средства с которых были направлены на помощь Украине.

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