Что произошло с предприятиями, которые «спасал» Лукашенко 12 1.08.2022, 20:24

9,206

За три года убытки завода увеличились в 27 раз.

Как Лукашенко «спасал» заводы увольнениями и посадками и к чему это привело. «Радыё Свабода» посмотрело на историю предприятий, о которых «заботились» власти.

Miory Steel

В 2015 году началось строительство современного Миорского металлургического прокатного завода в г. Миоры Витебской области. Строительство было завершено в 2020 году, когда новое предприятие начало свою деятельность.

Этот завод частный, в его строительстве также использовались деньги иностранных инвесторов. Основным инвестором является MMRZ GmbH, этой же компании принадлежит контрольный пакет акций завода.

В начале лета 2021 года на завод ожидался приезд Лукашенко, но вместо него на завод пришли силовики. Они задержали председателя совета директоров и одного из инвесторов Алексея Коваленко, а также нескольких руководителей завода: гендиректора Петра Шимуковича и заместителя гендиректора по экономике и финансам Дмитрия Славникова.

Руководителей обвинили в превышении полномочий, что повлекло за собой убытки. Однако сразу после ареста менеджеров убытки увеличились в 15,7 раза. В 2020 году компания работала с чистым убытком в размере 5,5 млн рублей, а в 2021 году — на 91,1 млн рублей.

На предприятии работает 19% населения Мерова, но завод может быть признан банкротом. Общий долг предприятия составляет 1,65 млрд рублей. Суд рассмотрит вопрос о признании завода банкротом 10 ноября.

Слуцкий мясокомбинат

В апреле 2014 года Александр Лукашенко сделал разнос на Слуцком мясокомбинате, после чего руководители завода были задержаны, а ввоз сырья был временно запрещен до «исправления нарушений». При этом на заводе сказали, что продукция нормального качества, санстанция проблем не выявила.

В ноябре прошлого года был задержан еще один директор Слуцкого мясокомбината Николай Вербицкий. Его обвинили в получении взятки и приговорили к 4 годам лишения свободы.

Посмотрим, что сейчас происходит с заводом. Чистые убытки завода за прошлый год — 11,3 млн руб. Завод имеет 225 млн рублей краткосрочных и долгосрочных обязательств.

Деревообработка

В 2007 году с подачи Александра Лукашенко началась поддержка предприятий, занимающихся деревообработкой. Ряду деревообрабатывающих предприятий были выделены кредиты на общую сумму более 1 миллиарда долларов.

После визита Лукашенко на «Борисовдрев» в ходе модернизации был уволен глава Минской области Борис Батура. Во время встречи в 2014 году Лукашенко в очередной раз разносил чиновников за болтовню и срыв темпов. Среди прочего, его возмутило то, что собрание проходило в Минске, а не в Витебске на деревообрабатывающем заводе.

Модернизация на «Витебскдреве» все-таки завершили. В 2018, 2019 и 2020 годах завод работал с убытком. За 2021 год отчет нигде не публиковался, но аудиторское заключение за 2020 год содержит фразу «Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности». Проще говоря, у аудиторов есть серьезные сомнения в дальнейших перспективах предприятия.

Чистые убытки «Борисовдрева» в прошлом году составили 125,7 млн рублей, за 2020 год — 10,1 млн рублей, за 2019 год убытки составили 4,5 млн рублей. То есть за три года потери увеличились почти в 30 раз.

Также были убытки в 2018 году – 17,1 млн рублей, а в 2017 году – 11,1 млн рублей. Таким образом, завод работает в убыток уже 5 лет.

«Могилевдрев» за 2021 год заработал 305 тысяч рублей, «Ивацевичдрев» заработал 2,5 миллиона рублей, но долги завода (как долгосрочные, так и краткосрочные) составляют более 231 миллиона рублей. Это в 92 раза больше годовой прибыли.

Камволь

В декабре 2012 года Лукашенко пришел на предприятие «Камволь» в Минске и накричал там на чиновников и директора завода. Он назвал ситуацию там «преступной безответственностью».

В 2017 году Лукашенко в очередной раз посетил «Камволь» и заявил, что теперь будет шить костюмы только из белорусской ткани.

В 2021 году «Камвол» заработал 12 тысяч рублей, в 2020-м — 6 тысяч рублей. Задолженность завода составляет 335 миллионов рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».