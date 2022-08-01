Дочь Николая Автуховича: Папа всегда говорил – если не я, то кто будет противостоять несправедливости? 1 1.08.2022, 20:48

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Николай Автухович 22-й день держит сухую голодовку.

В Гродненской тюрьме № 1 продолжается суд над предпринимателем из Волковыска Николаем Автуховичем и еще 11 обвиняемыми. Всего ему предъявили обвинения по десяти статьям Уголовного кодекса, в том числе ч. 3 ст. 289 («Акт терроризма»). По данной статье Николаю Автуховичу грозит смертная казнь.

«Я не знаю, как объяснить, что мы сейчас все чувствуем»

Заключенный держит сухую голодовку уже 22 дня и похудел более чем на 20 килограммов. Так он протестует против ограничения его в переписке – в последнее время ему перестали передавать письма даже от 83-летней матери.

«Папа сильно похудел, осунулся. Начальник тюрьмы уверяет, что с ним ничего не случится, так как он постоянно под контролем. Последнее письмо от бабушки – его мамы, ему недавно все же дошло», – замечает в разговоре с «Белсатом» дочь Николая Автуховича Катерина.

Переписка с отцом у нее прервалась в феврале.

«Я писала в письмах максимально о нейтральных вещах, погоде и своем сыне. Обсуждали его самочувствие, здоровье. Я присылала ему снимки внука – он видел его всего лишь один раз вживую в январе 2020 года. Папа через фото следит, как растет внук, интересуется, как его дела. Я присылала ему снимки природы, куда выезжали мы или наши родственники, и он отвечал: «Дай Бог, мы туда еще вместе съездим». В последнем письме я поздравила папу с Днем афганца, 15 февраля. Написала слова поддержки, что он – воин по жизни и в принципе. Этого письма не пропустили», – рассказывает Катерина.

Она говорит, что в своих письмах родным Николай Автухович как всегда пишет, что у него все хорошо, на условия и здоровье не жалуется.

«Но у него возраст уже не тот, чтобы прекрасно себя чувствовать [Николаю Автуховичу 59 лет. — Ред.]. Он просто не хотел нас волновать, он всегда так делает. А после мы узнаем правду уже с судебных заседаний, где он комментирует, в каких условиях содержался, с какими проблемами сталкивался.

Я не знаю, как можно объяснить, что мы сейчас все чувствуем, как можно это все пережить. Сложно. Люди пишут нам, поддерживают, но… самой лучшей новостью было бы то, что он прекратил голодовку», – говорит Катерина.

«После суда со штрафной стоянки с гулом через город ехала колона такси. А прохожие останавливались и аплодировали»

Николай родом из Волковыска. Служил в Афганистане, награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями — «За отвагу» и «За боевые заслуги». Уволился из армии старшим прапорщиком в 1991 году и занялся бизнесом: отремонтировал и сдавал в аренду бывшие армейские казармы, строил бизнес грузоперевозок, в 2000-е открыл в городе свою службу «Такси 22222».

«Это был первый в Волковыске сервис подобного уровня. Папа всегда хотел, чтобы его город процветал, чтобы там были созданы максимально хорошие условия для людей. Служба такси стала его настоящим детищем: он сам искал и покупал машины, создал проект наклеек для такси: машины были оклеены символом города – волком. Ночами в гараже крепил эти наклейки на машины, а их было около двадцати, если не больше. Папа всегда следил, чтобы его водители были вежливы, опрятно одеты, чтобы все было на уровне, от А до Я. А после его детище уничтожили», – вспоминает Катерина.

Проблемы у Николая Автуховича начались после того, как он обвинил работника налоговой службы в коррупции, было возбуждено уголовное дело.

«Папа всегда работал честно и платил все налоги. У нас, к сожалению, такая система, что для того, чтобы твой бизнес работал, ты должен не только платить налоги, но и взятки. Папа же решил, что не будет этого делать», – рассказывает Катерина.

После этого начались масштабные проверки его бизнеса даже с попыткой ареста и конфискации всех автомобилей такси. В ответ на это Николай Автухович и еще около 30 человек объявили голодовку протеста.

«С папой голодал весь коллектив, а также сотрудники фирмы грузоперевозок. Тогда они победили: помню, как после суда со штрафной стоянки с гулом через город ехала колонна такси – возвращались на базу. А прохожие останавливались и аплодировали», — говорит Катерина.

В 2004 году Николай Автухович выдвинулся кандидатом в депутаты на парламентских выборах. После этого пристальное внимание к нему со стороны властей многократно возросло.

«Его после этого сильно прессовали. Я знаю, что за него проголосовало большинство горожан. Ему позже передавали, что бюллетени за него жгли во дворе школы, где был участок. Когда ему на следующий день сообщили, что он не прошел, папа очень огорчился, так как вложил во все это много усилий. Единственным человеком, который тогда радовался, была я, так как думала, что теперь он будет дома, а не в Минске или где-то еще», – говорит Катерина.

«Папе говорили: вот у тебя дочь в школу ходит, не выпендривайся, а то она может со школы и не вернуться»

Впервые Николая Автуховича взяли под стражу в середине 2005 года. В знак протеста предприниматель начал голодовку и за 74 дня потерял 38 кг веса. Он отказывался от медицинской помощи, врачи оценивали его состояние как тяжелое.

«Я тогда была в классе восьмом, и был очень сильный пресс: хотели завести уголовное дело еще и на мою маму. Ей пришлось бежать, прятаться. Мне было 16 лет, я жила одна, у разных знакомых. Однажды во время занятий в школе меня вызвали в кабинет директора. В присутствии социального педагога меня допрашивал сотрудник ДФР из Гродно Николай Олихвер. Спрашивал об отце, о маме. Это был огромный стресс для меня. Позже я узнала, что папе говорили: вот у тебя дочь в школу ходит, не выпендривайся, а то она может со школы и не вернуться. После допроса директор школы позвал меня в сторону и пожал руку, сказал, что я молодец, хорошо держалась. Учителя в школе знали все, и всегда выказывали мне слова поддержки, жалели, что с папой такая ситуация. Классная руководительница иногда плакала», – вспоминает Катерина.

В то время она ходила в городской дом культуры, где пять лет занималась в ансамбле эстрадного танца.

«Когда началась история с папой, я перестала туда ходить, у меня просто не было сил и времени. Однажды я зашла отдать костюмы, и мой хореограф, известный в городе педагог, рассказал, что к нему приходили из исполкома и сказали, что я не должна у него учиться. А он ответил: Ничего подобного, если она захочет, она будет к нему ходить и заниматься танцами», – рассказывает Катерина.

За освобождение Николая Автуховича из-под стражи друзья собрали среди жителей Волковыска около тысячи подписей, направив их в президентскую администрацию.

«Папа был и остается уважаемой личностью в Волковыске. Мне и сейчас пишут люди из города, те, кто там раньше жил, что помнят его, очень его уважают, что это человек-глыба с принципами. Его в городе знали все, ведь если кому-то была нужна помощь – он помогал и советом, и финансово, по самым разным вопросам. Поддерживал детские дома, но, конечно, о таком не кричат. Также поддерживал спортивные секции – помогал с приобретением формы, организовывал транспорт, чтобы дети могли ездить на соревнования в другие города и страны. Мне кажется, что даже местные власти его уважали как человека», — говорит Екатерина.

В конце концов Николаю изменили меры пресечения на домашний арест, он выходил из голодовки в районной больнице.

«Я тяжело тогда переживала его голодовку. Я хорошо помню день, когда мне позвонили и сказали, что папу везут из тюрьмы в больницу. Я вместе со знакомыми поехала его встречать к госпиталю. Всю дорогу у меня дрожали руки, ноги. Папа сидел на лавочке, очень сильно похудевший, весь обросший, с бородой, хотя раньше ее не носил. Я говорю ему: привет. А он просит: подойди ближе, я не могу громко говорить», – вспоминает Катерина.

Николая сопровождали милиционеры. В палату его завели под руки, потому что идти сам он не мог.

«Доктор позже в коридоре расписывала для меня, как его правильно выводить из голодовки, чтобы не навредить, какие пропорции сока и воды должны быть. Мы с ним жили в той больнице несколько дней под наблюдением врачей. И всегда возле его палаты дежурил милиционер», – говорит Катерина.

Сидеть под домашним арестом Николай не собирался. В письме к генеральному прокурору он написал, что считает свое дело политическим, а обвинения – несправедливыми. Предпринимателя объявили в розыск, и его задержали в Минске. В 2006 году Николай Автухович был осужден на 3,5 года колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов с нанесением ущерба бюджету в особо крупном размере, а также в предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии. Лишили права заниматься предпринимательством в течение пяти лет, конфисковали 13 такси – половину от всех, квартиру и два склада. К взысканию также назначили большую сумму денег. Правозащитники назвали это преследование политически мотивированным и признали Николая Автуховича политзаключенным. Он вышел на свободу досрочно в 2008 году в результате санкций со стороны США и Евросоюза.

«После освобождения я спрашивала у папы: зачем все это, можно было бы просто уехать в другую страну и спокойно жить. Но он, как настоящий мужчина, борец за справедливость, человек со стержнем, говорил всегда: вы за меня не переживайте, но я не могу по-другому, у меня такая судьба, я должен, если не я, то кто будет противостоять несправедливости. Может, если другие на меня посмотрят, то тоже начнут сопротивляться, и что-то изменится в нашей стране», — говорит Екатерина.

После освобождения Николай Автухович стал одним из организаторов движения ветеранов боевых действий «Защитники Отечества». В оргкомитет вошли известный правозащитник Олег Волчек и председатель Общественного объединения инвалидов афганской войны Александр Комаровский. В 2009 году все трое отказались принимать медали в связи с 20-летием вывода войск из Афганистана, назвав аморальным получение таких наград после отмены льгот ветеранам боевых действий в этой стране.

«Для папы было важно защищать права тех, кто воевал в Афганистане. Те, кто остался жив и вернулся, очень поддерживают друг друга», – отмечает Катерина.

«Он говорил: я могу уехать из страны, но я не хочу, я выбрал такой путь»

В 2009 году Николая Автуховича арестовали во второй раз. Сначала его обвинили в поджоге чужого имущества, затем – в подготовке террористических актов против председателя Гродненского облисполкома и заместителя министра по налогам и сборам. Но эти обвинения не были доказаны.

«Ему еще инкриминировали покушение на террористический акт: когда на День Независимости в Минске случился взрыв, ему хотели это приписать. Но дело не клеилось, а историю раздули, то в итоге нашли в его машине пять охотничьих патронов», – говорит Катерина.

В следственном изоляторе № 1 в Минске Николай Автухович три месяца держал голодовку протеста. В 2010 году ему дали пять лет тюрьмы строгого режима «за незаконное хранение пяти патронов к охотничьей винтовке». Вины он не признал и назвал приговор местью за его борьбу с коррупционерами. В тюрьме Николаю дважды предлагали написать прошение о помиловании, однако он отказался. Освободили Николая Автуховича после истечения срока 8 апреля 2014 года. В общем числе за два заключения он отбыл рекордный для беларусских политзаключенных срок – 7 лет и 5 месяцев.

«После его второго освобождения мы снова говорили о том, что может стоит уехать. Он отвечал: я могу, но я не хочу, я выбрал такой путь. Его тогда предупредили – ты выходишь, но ты не до конца свободен, мы все равно будем за тобой следить. Поэтому ты или уезжаешь из страны, или мы будем тебя давить до конца. Папа пошел на принцип. С момента, когда он вышел, за нашим домом следили, и папа там практически не жил», – вспоминает Катерина.

Николай Автухович включился в правозащитную деятельность: занимался созданием общебелорусского профсоюза индивидуальных предпринимателей «Солидарность», при его активном участии в Беларуси в конце 2016 года была зарегистрирована организация «ТаймАкт». «ТаймАкт» занимался юридической помощью осужденным и тем, кто вышел на свободу. Николай Автухович выступал там консультантом.

Однако его продолжали контролировать, предпринимателю не давали возможности работать и наладить жизнь. В 2018 году Николай начал скрываться, он никому не раскрывал места своего пребывания. Объяснял это тем, что власти готовят провокации против него. В мае 2019 года Николай Автухович в Фейсбуке разместил обращение к Александру Лукашенко, в котором призвал того в течение месяца признать свои ошибки и покинуть пост.

«Папу обвиняют в том, что он создал террористическую группировку из пенсионеров и инвалидов»

По белорусскому телевидению показали сюжет, в котором рассказывалось о задержании «террористов»: якобы Николай Автухович руководил группой, которая подожгла недостроенный дом и машину милиционера в Волковыске, а также подорвала автомобиль сотрудника милиции в Гродно. Во время этих инцидентов никто не пострадал. Вместе с Николаем Автуховичем задержали еще нескольких человек., Среди них – православный священник Сергей Резанович, его жена Любовь и сын. Николай часто гостил в этой семье в Бресте. Обвинение утверждает, что при обыске в их доме, где временно жил Автухович, было найдено множество единиц оружия: автоматы, пистолеты, тротиловые шашки.

25 декабря Александр Лукашенко заявил, что задержанная «группа Николая Автуховича» готовила теракты по всей стране и завозила «тоннами оружие через Украину». В этот же день спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что «Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко» и что мантра про «оружие из Украины» точно вписывается в его политику запугивания беларусского народа.

Суд начался 18 мая и проходит в Гродненской тюрьме, поэтому на него пускают только представителей государственных СМИ. В обвинении присутствуют следующие статьи УК: 289 «Акт терроризма», 357 «Заговор с целью захвата власти неконституционным путем», 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов», 285 «Участие в преступной организации», 130 «Разжигание розни», 361«Призывы к действиям, направленные на причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

В деле кроме Николая проходят еще 11 человек, среди которых 60-летний краевед из Барановичей Владимир Гундарь (в прошлом также прошел войну в Афганистане, инвалид, отсутствует нога. Уже осужден на 3 года заключения за «насилие в отношении должностного лица»), бывшая активистка ОГП, жительница Крупского района Ольга Майорова (ее обвиняют в ведении социальных сетей кампании «К Свободе», инициированную Автуховичем), пенсионерка из агрогородка Обухово в Гродненском районе Галина Дербыш (у нее онкологический диагноз и проблемы с сердцем. Она якобы давала Автуховичу свою машину для «разведки местности»), еще одна пенсионерка Ирина Мельхер и ее сын Антон из Бреста и другие.

«Может, папа уделял мне не столько времени, сколько бы хотелось, он всегда много работал. Но я – папина дочка. Мы друг друга понимаем с полуслова. Когда он ездил в командировки в Германию, привозил с собой большие сумки с немецкими сладостями, одеждой. Его и просить не надо было, он всегда что-то привозил для меня», – вспоминает Катерина.

По ее мнению, это дело – продолжение систематической мести властей.

«Сейчас папу обвиняют в том, что он создал террористическую группировку из пенсионеров и инвалидов, которые хотели свергнуть власть. У меня не хватает слов от абсурдности. Так они еще придумали, что папа хотел взрывать общественный транспорт в Минске и таким образом убивать мирных жителей. Папа никогда, просто никогда в принципе не смог бы такого сделать. Это страшная клевета. Папа честный сильный человек, имеющий достоинство», – подытожила Катерина.

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