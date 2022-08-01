Доля РФ в мировых медицинских исследованиях рухнула ниже 1% 4 1.08.2022, 20:57

Статистика.

За последние 10 лет Россия потеряла около четверти своей доли на рынке передовых медицинских исследований, следует из данных, которые приводит в докладе правительство Великобритании.

С 1,3% в 2011 году доля российских публикаций среди наиболее цитируемых работ по медицине в мире опустилась ниже 1% по итогам прошлого года. В результате Россия оказалась на предпоследнем месте по числу высокоцитируемых публикаций среди 12 стран, охваченных исследованием, пишет moscowtimes.ru.

Лидерами по этому показателю - с долей около 2,4% - стали Британия, Италия и Франция. По 2% набрали Канада и Германия. США заняли 6-е место с 1,6%.

Еще ниже эксперты британского правительства оценили вклад России в мировой фармацевтический рынок, где доля продукции российского происхождения оказалась меньше, чем, например, у Бразилии и Мексики.

Так, в прошлом году Россия продала за рубеж фармацевтических товаров лишь на 924 млн долларов. Для сравнения: у Германии экспорты «фармы» составил 99,2 млрд долларов, у Швейцарии - 90,1 млрд долларов, у Ирландии - 66,22 млрд, у США - 56 млрд.

Подавляющее большинство лекарственных препаратов, которые производятся в России, - это дженерики, то есть аналоги, которые выходят на рынок после окончания срока патента на инновационный препарат. По оценкам RNC Pharma, доля дженериков достигает 82% в физическом выражении и 61% - в денежном.

При этом три четверти выпуска лекарств завязано на импортные субстанции, а более 90% - на импортное оборудование.

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