Минобр посчитал, сколько времени ученик должен тратить на «домашку» 1 1.08.2022, 21:04

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А ваш ребенок в это время укладывается?

Второклассник должен тратить на выполнение домашнего задания не больше часа и 20 минут, а старшеклассник не более трех часов. Об этом сказано в инструктивно-методическом письме Министерства образования, где прописали, как будет организован образовательный процесс в 2022—2023 учебном году.

Во время учебного года больше всего везет первоклашкам. Им домашнее задание не задают. Что же касается школьников из других классов, то время на подготовку ко всем урокам у них должно составлять:

для 2-го класса — не более 1,2 часа,

для 3−4-х классов — не более 1,5 часа,

для 5−6-х классов — не более 2 часов,

для 7−8-х классов — не более 2,5 часов,

для 9−11-х классов — не более 3 часов.

Чтобы не перегружать учеников, сказано в документе, домашнее задание должно быть дозированным, на уроке учителю стоит объяснить его содержание, порядок и примеры выполнения.

— Задания повышенного уровня сложности могут предлагаться для самостоятельного выполнения учащимся только по их желанию, — написано в документе.

А в каких случаях «домашку» вообще не должны задавать? Всем ученикам стоит уходить из школы без заданий на каникулы. А школьникам из 2−4-х классов еще и на выходные и праздничные дни, а также после выполнения письменных контрольных.

Нет «домашки» по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», а также по музыке и физкультуре.

Кроме того, на дом не задаются:

художественно-творческие задания по учебному предмету «Изобразительное искусство»,

практические работы по трудам.

Творческие задания на дом ученики могут получать только по желанию.

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