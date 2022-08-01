Сколько должны спать дети, чтобы развиваться правильно 1.08.2022, 21:25

1,364

Ответ ученых.

Хороший сон – залог когнитивного здоровья. Такие выводы сделали нейробиологи из Университета Мэриленда после очередного исследования. Цель научного эксперимента – установить влияние недостаточного количества сна на умственное развитие детей младшего школьного возраста.

В процессе работы, которая длилась два года, исследователи изучили данные более 8300 детей в возрасте от девяти до десяти лет. Они содержали анализы МРТ, записи лечащих врачей, результаты опросов – в них участвовали дети и родители.

В ходе исследования ученые установили, что недостаток сна вызывает у детей депрессию, беспокойство. Мальчики и девочки ведут себя импульсивно, подчас агрессивно. Если ребенок спит меньше девяти часов в сутки, части его мозга, отвечающие за память, самочувствие, когнитивное развитие отличаются от аналогичных частей головного мозга сверстников, которые привыкли спать от девяти до 12 часов в сутки.

«Ранний подростковый возраст является решающим периодом для нейрокогнитивного развития, мы стремились исследовать, как недостаток сна влияет на психическое здоровье детей, когнитивные способности, функции мозга и структуру мозга в течение 2 лет», – объяснили исследователи свой интерес к теме. О результатах эксперимента нейробиологи сообщили в издании The Lancet.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».