Мать пятерых детей из Гродно осудили на три года «домашней химии» 1.08.2022, 21:54

Инна Широкая

До этого она провела в СИЗО 145 дней.

Суд Ленинского района Минска вынес приговор 45-летней политзаключенной жительнице Гродно Инне Широкой. За участие в протестах по статье 342 УК ей дали три года «домашней химии», сообщает правозащитный центр «Весна». Это значит, что женщину освободили в зале суда. До этого мать пятерых детей провела в СИЗО 145 дней.

История Инны Широкой стала известна осенью 2020 года после публикаций в СМИ. Гродненка работала заведующей кофейней «Хотфикс» и, как рассказала она сама, не интересовалась политикой, даже голосовала на выборах 9 августа за Александра Лукашенко. Однако вечером того же дня ее 18-летнего сына в центре Гродно задержал и избил ОМОН. Найти его удалось только благодаря дочери, волонтерившей на Окрестина, через три дня парня отпустили с множеством повреждений. Заявление в милицию не дало никаких результатов.

После этого Инна изменила свое мнение и стала ходить на все акции протеста. В вечер перед визитом Лукашенко в Гродно, 21 августа, она выставила на крыльцо кофейни белые и красные свечи. После этого ее уволили. Сына уволили еще раньше — из-за «прогулов» в те три дня, что он был за решеткой.

После этого женщина на время переезжала в Минск, стажировалась в сети пиццерий, затем вернулась работать в Гродно. Утром 6 апреля 2022 года к ней пришли силовики и сказали прямо, что задерживают «за события 2020-го». Инну забрали в СИЗО, оставив дома троих несовершеннолетних детей.

На суде женщина признала свою вину в участии в акциях протеста.

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