Глава МИД Эстонии: Важно применять санкции к режимам Лукашенко и Путина одинаково

Глава МИД Эстонии: Важно применять санкции к режимам Лукашенко и Путина одинаково2
- 1.08.2022, 22:08
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Чтобы ни один из них не мог черпать жизненную силу через другого.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Партия «отечество») выразил поддержку демократическим устремлениям белорусского народа и подчеркнул, что необходимо усилить давление на режим Александра Лукашенко, передает postimees.ee.
Рейнсалу подчеркнул, что необходимо принимать решения на уровне Евросоюза по оказанию давления на режим Лукашенко, в первую очередь за счет политической изоляции и санкций.
«Лукашенко — самый большой сторонник и прихвостень Путина, и именно поэтому важно применять санкции к обоим режимам одинаково, чтобы ни один из них не мог черпать жизненную силу через другого».
Министр добавил, что Эстония поддерживает демократические устремления белорусского народа, а со своей стороны хочет признать деятельность демократического движения, которое предотвращает российскую агрессию против Украины с территории Беларуси.