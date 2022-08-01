Белый Дом: Пекину не запугать США 1.08.2022, 22:14

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У Китая нет причин использовать визит Пелоси на Тайвань как повод для агрессии.

В США заявляют, что у КНР нет причин использовать визит Пелоси на Тайвань как повод для агрессии.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что спикер Палаты Представителей Конгресса Нэнси Пелоси имеет право посетить Тайвань и администрация Байдена поддержит ее в этом, сообщает CNN.

«Мы хотим убедиться, что когда она путешествует за границу, она может делать это безопасно, и мы собираемся убедиться в этом. Нет причин для китайской риторики. Нет никаких причин для каких-либо агрессивных действий. Это не редкость, когда лидеры Конгресса ездят на Тайвань», – сказал Кирби.

Отвечая на вопрос, готовы ли США к конфликту с Китаем из-за визита, Кирби сказал, что «никаких изменений в политике США нет».

«Нет никаких изменений в нашем стремлении сохранить свободный, безопасный и открытый Индотихоокеанский регион», - подчеркнул он.

Государственный секретарь Энтони Блинкен также повторил позицию администрации, что Пелоси самостоятельно решает, какие страны она будет посещать.

«Конгресс является независимой равноправной ветвью власти. Решение исключительно по спикеру», - сказал Блинкен в ООН в понедельник днем.

Блинкен также добавил, что предыдущие спикеры и члены Конгресса уже посещали Тайвань.

«И потому, если спикер решит его посетить, а Китай попытается создать определенный кризис, либо иным образом усилить напряженность — ответственность будет полностью на Пекине», — подчеркнул Блинкен, добавив, что США не будут участвовать в эскалации.

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