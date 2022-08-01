Во вторник в Беларуси ожидается до +28 градусов 1.08.2022, 22:29

Пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и местами грозы прогнозируются в Беларуси 2 августа. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник, 2 августа, в Беларуси будет переменная облачность. Ночью на большей части территории страны, а днем преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный 3-8 м/с, при грозах порывы могут усиливаться до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, а местами - 9-11 градусов. Днем будет 22-28 градусов.

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