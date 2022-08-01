Что происходит на авторынке Беларуси и какие перспективы? 1.08.2022, 22:29

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И цены высокие, и автомобилей нет.

– На самом деле, ситуация начала себя явно проявлять в феврале этого года, – говорит заместитель директора по сбыту группы Volkswagen в Беларуси Егор Швед. – Пандемия, локдауны, задержки производств были симптоматичны в 2021-м, но все это усилилось в марте этого года, когда заработали пакеты санкций против Беларуси и России, пишет «Солидарность».

Егор Швед отмечает, что российские заводы стали останавливаться, начались проблемы с логистикой, возникли курсовые разницы, и к тому же заводы повысили цены.

– И это происходило на фоне того, – продолжает Швед, – что случился знаменитый кризис полупроводников, о котором все, наверное, слышали.

Все это вместе привело к тому, что в момент выросли цены.

Машины, которые были произведены, дилеры разобрали, а нового производства нет с марта. И сейчас мы в ситуации, когда и цены высокие, и автомобилей нет.

Со слов Егора Шведа, непосредственно в Беларуси ситуация усугубляется отсутствием стабильности. Так как в текущий момент люди не понимают, что будет дальше и поэтому откладывают свои приобретения на более длительный срок. А все это вместе дает падение покупательского спроса.

– То есть, белорусы экономят и формируют сейчас отложенный спрос, который в дальнейшем, мы надеемся, будет реализовываться, – предполагает эксперт и отмечает, что падение очень серьезное.

Говоря про падение продаж новых автомобилей, эксперт отмечает:

– Если сравнивать период 2021-го и 2022-го, то это 83%, согласно статистике белорусской автомобильной ассоциации, и это очень много. На этом фоне появляется привоз автомобилей из Европы.

– К сожалению, мы возвращаемся в те годы, когда потоки автомобилей шли с западного направления и это, как правило, были машины не новые, – продолжает еще один автоэксперт, генеральный директор компании «Активлизинг» Сергей Михневич.

– И сейчас это направление активно прогрессирует, – отмечает он. – Помогает этому 140-й указ, которым пользуются перегонщики, ввозя автомобили на малоимущих и людей с ограниченными возможностями, и это все делает такой канал поставки более привлекательным, чем завозить новые машины через официальные сети или, тем более, закупать их в России, где в принципе уже и закупать особо нечего.

Есть еще несколько факторов, которые толкают цены на автомобили вверх. Один из них – это мировая инфляция, которая в европейских странах достигает двузначных цифр. Соответственно ввозимые автомобили оттуда стали дороже.

Они также дорожают на фоне того, – говорит Михневич, – что не все автосборочные производства Европы запустились, либо они еще только находятся в стадии открытия, потому что проблемы с комплектующими, микрочипами никуда не ушли, и все это влияет на удорожание самой сборки.

– Не забываем про стоимость энергоносителей, которая уже на порядок подскочила за последние несколько месяцев. Это все будет влиять на экономику Европы и автосборочных производств.

Со слов Михневича, все вышеперечисленное говорит о том, что даже на сегодня существует дефицит машин с пробегом, которые были проходными для белорусского рынка, то есть 3-5-летние машины с небольшим объемом двигателей.

– Так вот, их никто не хочет продавать в Европе, их эксплуатируют дольше, – отмечает эксперта, – и все эти факторы толкают цены на автомобили с пробегом в сторону роста. Это больше наблюдается в сегменте до 15-18 тысяч долларов, то есть машин, которые в основном формируют рынок автомобилей с пробегом.

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