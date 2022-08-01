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Украинский генерал Маломуж: Лукашенко может быть физически устранен

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  • 1.08.2022, 22:51
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Украинский генерал Маломуж: Лукашенко может быть физически устранен
Николай Маломуж

Диктатор может пострадать от своего окружения, от военных или от населения Беларуси.

Николай Маломуж, военный, бывший Председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины считает, что у Лукашенко есть стратегическая задача Путина - создавать иллюзию угрозы со стороны Украины

Такое мнение он высказал в эфире программы на телеканале "Еспресо".

"Лукашенко выполняет задания Путина под прикрытием условного президента Беларуси, но ситуация может измениться. Когда Путин перейдет все границы и применит все ресурсы для очередного наступления, он глобально поставит вопрос относительно Беларуси как участника войны вместе с войсками РФ. Это высокие наступательные операции, которые могут спланировать по всем направлениям. Об этом заявил Путин и Шойгу подтвердил", - заметил Маломуж.

Генерал добавил, что Лукашенко может пострадать от своего окружения, от военных, от населения Беларуси.

"Лукашенко четко держит нос по ветру, но когда встанет вопрос о войне - это угроза и для самого Лукашенко, не только как политика, а как физического лица. Не подчинившись Путину, Лукашенко рискует быть устранен легитимным средством, например, от болезни. И тогда верные РФ военные придут к власти. При таком изменении будет конец режима Лукашенко и Путина. Поэтому Путин сейчас не рискует дожимать Лукашенко", - пояснил Маломуж.

Разведка Великобритании заявила, что диктатор Александр Лукашенко стал почти полностью зависим от России.

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