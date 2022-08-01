Крупные столичные магазины объявили скидки в августе 1 1.08.2022, 23:44

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До 35%.

Магазины столицы объявили скидки до 35 % в августе, отдельно можно купить товары школьного ассортимента по выгодным ценам, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

«ЦУМ Минск»

1–7 августа — 30 % от розничной цены на непродовольственные товары школьного ассортимента в секциях «Канцелярские товары», «Детский мир», а также школьную обувь в секциях «Всё для мужчин» (2-й этаж) и «Всё для женщин» (4-й этаж).

3–7 августа — 33 % на непродовольственные товары от 5 рублей, обувь в секциях «Всё для мужчин» (2-й этаж) и «Всё для женщин» (4-й этаж).

1, 8, 15, 16, 22, 23, 29 августа — 20 % для держателей дисконтной карты ОАО «ЦУМ Минск» при оплате банковской платежной карточкой с логотипом программы лояльности «Моцная карта» и уникальным штрих-кодом, при оплате банковскими платежными карточками ОАО «Дабрабыт».

ГУМ

1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 и 31 августа (понедельник, среда, пятница) — 33 % от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м для держателей дисконтных карт «Клуб постоянных покупателей» и «Вместе выгоднее».

2, 9, 16, 23 и 30 августа (вторник) — 30 % от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.

4, 11, 18 и 25 августа (четверг) — 35 % от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.

6, 13, 20, и 27 августа (суббота) — 33 % от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.

7, 14, 21 и 28 августа (воскресенье) — 30 % от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 30 рублей за 1 ед., 1 м.

Универмаг «Беларусь»

Весь месяц — до 50 % от розничной цены на непродовольственные товары школьного ассортимента (одежда, обувь, галантерея, письменные принадлежности).

В швейной мастерской универмага можно бесплатно подогнать швейные изделия школьного ассортимента, приобретенные здесь. Режим работы швейной мастерской: по будням с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 13:30.

С 1 по 31 августа — 30 % от розничной цены на непродовольственные товары школьного ассортимента для многодетных семей. Скидка предоставляется на швейные изделия, верхний трикотаж, бельевой трикотаж, обувь.

1, 7, 8, 14 августа — 20 % от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.

2, 6, 9, 12, 13 августа — 33 % от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 ед., 1 м.

4 августа — 33 % для держателей дисконтных карт на непродовольственные товары с розничной ценой свыше 7 рублей и 5 % на продовольственные товары с розничной ценой свыше 1 рубля.

11 августа — 35 % для держателей дисконтных карт на непродовольственные товары с розничной ценой свыше 5 рублей и 5 % на продовольственные товары с розничной ценой свыше 1 рубля, 35 % на непродовольственные товары с розничной ценой свыше 7 рублей — для всех покупателей.

В дни акций действует скидка 5 % на продовольственные товары с ценой свыше 1 рубля.

ТД «На Немиге»

Весь месяц — до 50 % от розничной цены на непродовольственные товары школьного ассортимента (одежда, обувь, галантерея, письменные принадлежности).

В швейной мастерской универмага можно бесплатно подогнать швейные изделия школьного ассортимента, приобретенные здесь. Режим работы: вторник, четверг, суббота с 9:00 до 18:00, среда, пятница с 11:00 до 20:00, обед с 14:00 до 15:00.

С 1 по 31 августа — 30 % от розничной цены на непродовольственные товары школьного ассортимента для многодетных семей. Скидка предоставляется на швейные изделия, верхний трикотаж, бельевой трикотаж, обувь.

1, 7, 8, 14 августа — 20 % на непродовольственные товары с розничной ценой свыше 5 рублей, 5 % на продовольственные товары от 1 рубля.

2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13 августа — 33 % на непродовольственные товары с розничной ценой свыше 5 рублей, 5 % на продовольственные товары от 1 рубляя.

4 августа — 35 % на непродовольственные товары с розничной ценой свыше 7 рублей, 5 % на продовольственные товары от 1 рубля.

11 августа — 35 % на непродовольственные товары с розничной ценой свыше 5 рублей, 5 % на продовольственные товары от 1 рубля.

«Кирмаш»

(пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19)

С 1 по 31 августа — 35 % на школьные товары: одежду делового стиля для школьников (брюки, блузки, водолазки, джемперы, жакеты, жилеты, капри, кардиганы, комплекты, костюмы, платья, пиджаки, рубашки, сарафаны, свитеры, сорочки, туники, юбки), канцелярские товары, бумажно-беловые товары, рюкзаки, сумки для учащихся.

1, 8, 15, 22, 29 августа (понедельник), 4, 11, 18, 25 августа (четверг) — 33 % на непродовольственные товары.

2, 9, 16, 23, 30 августа (вторник), 5, 12, 19, 26 августа (пятница), 6, 13, 20 августа (суббота), 7, 14, 21 августа (воскресенье) — 30 % на непродовольственные товары.

3, 10, 17, 24, 31 августа (среда) — 35 % на непродовольственные товары.

27 и 28 августа — 33 % на непродовольственные товары.

«Лянок»

(пр. Независимости, 46)

Каждый понедельник, среду и субботу — 18 % на весь ассортимент товаров, кроме акционных, при сумме позиции в чеке от 5 рублей.

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