Белорусов будут приучать к молоку в пакетах и бутылках 10.08.2022, 1:00

В стране возникли проблемы с поставками упаковки Tetra Pak.

Белорусам, возможно, придется привыкать к молоку в пакетах и бутылках из-за проблем с поставками упаковки Tetra Pak. Об этом предупредил Лукашенко министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло 9 августа на встрече с правительством, чиновниками и руководителями крупнейших предприятий, передает «Зеркало».

— Александр Григорьевич, у нас проблема с Tetra Pak. Она есть. Это надо признать и надо людей приучать уже, наверное, и в пакетах молоко, и в бутылках. Пока не удается в полном объеме завезти и заменить этот Tetra Pak, который был, — сказал Брыло.

— Так они ж не едят Tetra Pak. Люди едят то, что в Tetra Pak, — перебил министра Лукашенко.

— Ну упаковки эти…

— Так вы выйдите и скажите: «Люди добрые, да, пока у нас есть проблемы с этим Tetra Pak. Так?! Покупайте, пожалуйста, тот же продукт, только вот в пакетах он будет».

— Ряд предприятий тоже, Александр Григорьевич… они ж… все-таки были линии с Tetra Pak, немножко надо перестраивать, но тем не менее…

— Так война идет! Перестройте за сутки, за ночь!

— Ну, Александр Григорьевич, делаем все возможное, чтобы не потерять этот объем молока в торговых сетях. Будем увеличивать объемы в полиэтиленовой таре, в других бутылках.

— Когда будете?

— Предприятия работают сейчас. Мы точечно каждый день практически проводим видеоконференцию с областями.

На вопрос Лукашенко, почему в Беларуси до сих пор не импортозаместили Tetra Pak, ответил премьер-министр Роман Головченко:

— Пока эта технология, которую в мире никто не смог повторить, хотя кажется вроде очень простой.

Напомним, трудности с упаковкой Tetra Pak начались в связи с санкциями, введенными в ответ на военную агрессию России. О перебоях с производством сообщалось еще в апреле. В мае поступала информация о нехватке краски у российской «дочки» компании. Тогда же были трудности с коробками этого производителя у белорусских предприятий, например, на разных предприятиях «за вредность» выдавали молоко Минского молочного завода № 1 в пачках от йогурта. Головная компания торговой марки Tetra Pak пыталась убедить правительство Швеции отменить ограничение на экспорт своей продукции в Россию, но безрезультатно.

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