Названо количество вражеских самолетов, базировавшихся в «Саках» в момент взрыва 7 10.08.2022, 8:07

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Список достаточно приличный.

9 августа во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. Их эпицентром стал военный аэродром оккупантов «Саки». Теперь же известно, сколько воздушных судов там находилось в тот момент.

Во время эфира с Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пролил свет на количество самолетов, находившихся на аэродроме во время взрывов в Новофедоровке. Он отметил, что некоторые из этих воздушных судов лишали покоя жителей Юга.

Если говорить о перечне боевых самолетов РФ, то он достаточно приличный. Речь идет о:

13 Су-30СМ;

12 Су-24МР;

6 вертолетов;

1 Ил-76.

Советник главы Офиса президента Украины также рассказал, что в его распоряжении есть видео, которое он не может показать. На нем можно увидеть сгоревшие вражеские самолеты. Арестович заметил в прямом эфире, что видит по меньшей мере два похожих на Су-24 воздушных судна. Сами же видеоматериалы, разумеется, сняты тайком от российского военного руководства.

Согласно предварительным предположениям, озвученным во время прямого эфира, на этом аэродроме могли находиться от 20 до 30 самолетов. Арестович подчеркнул, что там базировался авиаполк, нагонявший страх на южан. Теперь это делать будет посложнее.

Военный эксперт Олег Жданов поделился своими предположениями. Он отметил, что до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины на этом аэродроме было другое количество воздушных судов. Речь идет о 51 вражеском самолете.

Заметим, что, по предварительной информации, на аэродроме размещали самолеты Су-24М, Су-30СМ, а также Су-33. Этот ассортимент вражеской авиации подтверждают спутниковые снимки, снятые до начала полномасштабной войны.

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