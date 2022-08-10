В Беларуси заработала база с подробными сведениями об авто

В Беларуси заработала база с подробными сведениями об авто7
- 10.08.2022, 8:13
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Поиск автомобиля осуществляется по VIN.
На едином портале электронных услуг с 9 августа доступна новая услуга под кодом 3.58.01 — «Предоставление систематизированных сведений об автомобиле». Воспользоваться могут юридические и физические лица, а также ИП, пишет av.by.
Поиск автомобиля осуществляется по VIN. В результате оказания услуги клиент получает систематизированные сведения о транспортном средстве: узнает регистрационный номер, модель, марку, год выпуска, тип кузова, вес. Становятся доступными данные о максимальной разрешенной массе, серии, номере, дате выдачи и окончания срока свидетельства о регистрации, а также информация о розыске.
Помимо этого, потребитель сможет ознакомиться с подробностями о договоре страхования (покажут серию и номер договора страхования, наименование страховой организации, заключавшей договор, дату начала и окончания действия договора) и диагностическими сведениями о транспорте.
Пользователям электронная услуга 3.58.01 доступна с использованием как логина и пароля, так и личной электронной цифровой подписи.