В Беларуси заработала база с подробными сведениями об авто 7 10.08.2022, 8:13

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Поиск автомобиля осуществляется по VIN.

На едином портале электронных услуг с 9 августа доступна новая услуга под кодом 3.58.01 — «Предоставление систематизированных сведений об автомобиле». Воспользоваться могут юридические и физические лица, а также ИП, пишет av.by.

Поиск автомобиля осуществляется по VIN. В результате оказания услуги клиент получает систематизированные сведения о транспортном средстве: узнает регистрационный номер, модель, марку, год выпуска, тип кузова, вес. Становятся доступными данные о максимальной разрешенной массе, серии, номере, дате выдачи и окончания срока свидетельства о регистрации, а также информация о розыске.

Помимо этого, потребитель сможет ознакомиться с подробностями о договоре страхования (покажут серию и номер договора страхования, наименование страховой организации, заключавшей договор, дату начала и окончания действия договора) и диагностическими сведениями о транспорте.

Пользователям электронная услуга 3.58.01 доступна с использованием как логина и пароля, так и личной электронной цифровой подписи.

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