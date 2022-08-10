Ученые обнаружили в Италии уникальные сокровища 10.08.2022, 8:17

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Находки были сделаны в течение шести сезонов раскопок римских бань.

Сотни золотых, серебряных, орихалковых и бронзовых монет, бронзовый путто, мраморный рельеф головы быка, пять бронзовых вотивных фигурок, миниатюрные светильники, бронзовый пояс из фольги и другие религиозные подношения были найдены во время раскопок этим летом в Сан-Кашано-деи-Баньи, тосканском горном городке, известном своими горячими источниками, в 40 милях к юго-востоку от Сиены, сделав бани особенно богатым религиозным святилищем, выходящим за рамки их значения как термального курорта. Об этом пишет Arkeo News.

Горячие источники в Сан-Кашано-дей-Баньи постоянно использовались с тех пор, как этруски вторглись в этот район. Термальные бассейны использовались как купальни под открытым небом рядом с остатками римского курорта, построенного здесь во времена Августа.

Во время раскопок, проведенных в период с июля по октябрь прошлого года, в саду, примыкающем к источнику, в 20 метрах к югу от бассейнов археологи раскопали часть многослойного римского святилища, построенного в эпоху Августа (между 27 г. до н.э. и 14 г. н.э.), которое содержало три алтаря, посвященных Аполлону, Изиде и Фортуне Первобытной соответственно, и мраморную статую Гигиеи. Надписи чтят Аполлона как бога врачевания. Стена из массивных, хорошо вытесанных блоков под святыней периода Августа показывает, что она была возведена на гораздо более древнем святом месте, возможно, восходящем к эллинистической эпохе и, возможно, даже к более раннему этрусскому происхождению.

Есть два открытия, которые сделали последние недели раскопок в Баньо-Гранде выдающимися. С одной стороны, истинный размер святилища с многочисленными святыми сооружениями, алтарями и бассейнами, с другой стороны, качество и редкость появляющихся предметов.

В первую очередь среди находок выделяется матка из бронзы (повторный оммаж плодородию), датируемая периодом между концом республики и началом Римской империи: археологи называют ее уникумом.

А затем другие бронзовые подношения, которые воспроизводят исцеленные богами части тела, такие как уши, ноги и пенисы, и более 3000 монет, отчеканенных специально для этого района. Монеты чеканились во времена правления Августа, императоров Флавиев, Траяна, Адриана и Марка Аврелия.

Самая удивительная находка сезона раскопок была обнаружена на поверхности святой чаши. На травертине выгравированы «следы». В них были следы свинца и серебра, поэтому, когда они были свежими, они мерцали в воде серебристо-белым цветом. Следы разных размеров — взрослые, подростки и дети — и были вырезаны так, будто их оставили ноги в сандалиях. Есть также бычьи копыта и человеческие уши с перьями. Этот странный религиозный образ, возможно, связан с Исидой и Сераписом. Также вероятно, что правоверные «ходили по стопам» богов в ванне, чтобы обеспечить свое здоровье.

Святилище, которое сильно разрушилось в третьем веке и где римляне построили новый алтарь на пропасти, также может предоставить информацию о периодах после римского периода.

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