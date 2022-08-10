В Могилеве придумали такой «инновационный проект», что в нем не смог разобраться даже глава КГК 12 10.08.2022, 8:43

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Василий Герасимов

Оправдываться пришлось «премьер-министру» Головченко.

Далеко не во всех регионах Беларуси местные руководители выступили с предложением создания «экспортно ориентированных небольших производств» и реализации «инновационных проектов». Об этом рассказал глава Комитета Госконтроля Василий Герасимов, сообщает zerkalo.io.

Глава КГК подчеркнул, что даже те проекты, которые были предложены местными властями, не все можно назвать «инновационными». В пример он привел Могилев.

— Один из примеров — проект «Совершенствование системы зимнего содержания республиканских автомобильных дорог на территории отдельно взятой Могилевской области». 11 миллионов [рублей]. И что здесь инновационного и злободневного — большой вопрос, — сказал Герасимов (цитата по сюжету телеканала ОНТ).

— Разбираясь, а что они вообще собираются делать и изучать за такие деньги, я до конца понять так и не смог, — подчеркнул Герасимов.

Глава КГК также отметил, что местные власти провалили и еще одно поручение Лукашенко — создание экспортно ориентированных небольших производств в районах.

— Так вот 84 района из 118 таких производств создавать не собираются. Если брать остальные, то там очень много инвестпроектов, которые малозначительные и не создают фактически рабочих мест. Есть инвестпроекты, когда при разговоре с их непосредственными исполнителями выясняется, что они их делать не собираются. Поэтому все инвестпроекты надо по-новому перешерстить и оставить только те, которые на злобу дня, — сказал Герасимов.

Оправдываться пришлось премьер-министру Роману Головченко. Он подчеркнул, что, по его данным, 83 (а не 84, как у КГК) «района не смогли предложить ничего вразумительного», что бы отвечало критериям правительства.

— Это свидетельствует о чем? Об отсутствии на местном уровне у большинства руководителей вопросов стратегического видения развития своего региона. Это, на мой взгляд, жесточайшее упущение в работе этих руководителей. (…) Поэтому там, где видение развития региона отсутствует, значит будем это (видение — Прим. ред) насаждать. Я другого пути не вижу, — сказал Головченко.

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