Сколько денег можно потерять, снимая наличку с иностранных карт в Беларуси 1 10.08.2022, 9:01

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Названы банки, где комиссия минимальна.

Что делать, если у вас или вашего близкого иностранная карта? Белорусские банки без проблем принимают «пластик» банков-нерезидентов, но часто берут комиссии за некоторые операции.

Myfin.by узнал, где и с каких карт можно обналичить средства с минимальными потерями и какие лимиты установлены банками.

Что важно знать о комиссиях по картам банков-нерезидентов?

Преимущественно с карт платежной системы «МИР» снимать наличные можно только в белорусских рублях.

Чаще всего по иностранным картам установлен лимит – не больше 500 BYN (в эквиваленте) в неделю при снятии в банкоматах. В кассах можно снимать любую доступную сумму, но там и комиссии почти во всех учреждениях больше в несколько раз, чем при транзакции в банкомате. Особенно это касается снятия валюты. Например, если вам нужно снять 1000 USD, то в Белагропромбанке, Беларусбанке или Банке Дабрабыт вы заплатите комиссию 200 USD (20%). В Банке Дабрабыт применяется такая же комиссия и при снятии белорусских рублей: 1000 BYN – вознаграждение 200 BYN.

В кассах некоторых банков снятие наличных с иностранных карт вообще сейчас недоступно. Среди них – Paritetbank, Приорбанк, Банк Решение. В Цептер Банке вообще нет возможности обналичить средства (ни в банкоматах, ни в кассах). В кассах Беларусбанка и Белгазпромбанка не обслуживаются карты платежной системы UnionPay иных банков.

Какие банкоматы не берут комиссию с нерезидентов?

Ряд банков со своей стороны не взимает комиссию за снятие наличных в их банкоматах, но оплата может списываться со стороны банка-эмитента. Это устройства Белагропромбанка (с карт «МИР»), Беларусбанка, Банка БелВЭБ, Белинвестбанка, БТА-Банка, Банка ВТБ (Беларусь), МТБанка, Приорбанка, Банка Решение (с карт «МИР»), Paritetbankа, РРБ-Банка, Сбер Банка, Технобанка.

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