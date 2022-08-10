В Польше посчитали, сколько белорусов легально работают в стране 2 10.08.2022, 9:26

3,712

Наши земляки оказались второй по численности группой иностранцев.

Польские госорганы подсчитали, сколько белорусов имеют легальную работу в Польше. Наши земляки в этом отношении оказались второй по численности после украинцев группой иностранцев, пишет Prawo.pl со ссылкой на Министерство семьи и социальной политики.

По данным на конец июня, граждан Беларуси, которые официально трудоустроены и платят взносы в Фонд социального страхования, насчитывалось 87 тысяч.

Отметим, это даже больше, чем число белорусов, которые имеют действующие документы, разрешающие легальное пребывание в Польше. На учете в Фонде соцстрахования стоят как наемные работники, так и владельцы фирм, люди, работающие по договору подряда и на основании других договоров.

Всего в Польше легально работают и платят социальные взносы почти 1 млн 25 тысяч иностранцев. Таким было число на конец июля. С конца марта оно выросло примерно на 93 тыс. человек.

«Эти люди занимают очень важное место на нашем рынке труда, потому что они помогают заполнять кадровые пробелы во многих отраслях и тем самым способствуют развитию экономики», — сказала Марлена Малонг, министр семьи и социальной политики.

Больше всего среди них украинцев — 736 тысяч. В Фонде соцстрахования отмечают, что с началом войны не наблюдают массового снятия украинцев с учета, их число продолжает расти — с конца марта их стало больше на 69 тысяч.

Также в Польше работает много граждан Грузии — более 28 тысяч.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».