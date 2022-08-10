Как белорусам быстро пройти границу с ЕС на велосипеде 10.08.2022, 9:42

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Журналисты провели необычный эксперимент.

В летний сезон белорусы нередко жалуются на очереди в пунктах пропуска на границе с ЕС. Но есть один способ, который позволяет их избежать, — отправиться в поездку не на машине или автобусе, а на велосипеде.

Office Life проверил этот способ на себе и остался доволен. Рассказываем подробности.

Ездить через границу с ЕС на велосипеде можно уже достаточно давно, в отличие от пересечения ее пешком — сейчас пройти в Евросоюз нельзя. Идея скататься в Вильнюс на велосипеде оформилась, когда европейские страны отменили ковидные ограничения. Машин на границе может быть много, в очередях люди стоят по несколько часов, а про велосипед рассказывают, что раз — и ты почти моментально в ЕС.

Из центра Минска до границы и обратно около 300 км. В «Каменный Лог» мы приехали на своей машине с велобагажником (в Минске его можно взять в аренду, если нет своего). Оба — велосипедисты со стажем, до Вильнюса решили ехать своим ходом. Дорога до границы и обратно в Минск на дизельной «Шкоде» с 2-литровым двигателем — 45 рублей на двоих при расходе 6 литров на 100 км.

Припарковали машину перед пунктом пропуска, перекусили и отправились на границу. Там все предельно просто. Заезжаем вне очереди на белорусскую сторону — велосипедистов быстро оформляют и пограничники, и таможня. На литовской стороне была очередь машин, но проезжаем мимо и оформляемся у литовцев — тоже принимают документы вне очереди.

Вся граница заняла примерно 20 минут. Может быть, плюс/минус 5 минут, если перед вами окажется очередь в окошко проверки паспортов или нужно купить страховку.

Дальше 35 км до Вильнюса. Решили ехать не по минской трассе А3/Е28, а по ее менее загруженному и более симпатичному с точки зрения природы дублеру — дороге № 5258 из Мядининкая в Вильнюс (в конце — по № 101). Туда получилось около двух часов езды. Обратно ехали той же дорогой, но из-за того, что нужно было ехать в гору, вышло 2,5 часа.

Итого: из Минска на машине до границы, дальше на велосипеде до Вильнюса — 5,5 часа (сюда включаем паузу перед границей на перекусить и пр.) и 22 рубля на топливо с человека; обратно — 6 часов и те же 22 рубля.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ: ВЕЛОСИПЕД «НАПРОКАТ» ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ

Если своего велосипеда нет, не хочется или не можется крутить педали 35 км, есть запасной вариант. На границе предприимчивые товарищи организовали мини-бизнес — предоставление велосипедов исключительно для прохождения границы.

Платите 10 евро — и получаете какой-нибудь добитый велик с замком, на котором можно худо-бедно проехать пункт пропуска (внутри обязательно нужно ехать, иначе выдворят как пешехода). После прохождения границы пристегиваете его к какому-нибудь знаку или отбойнику и продолжаете путь либо на машине, либо на такси, либо на пригородном или даже международном автобусе (если договоритесь). Если ехать на такси, то до центра Вильнюса выйдет около €30.

Итого: вариант с такси по времени займет около 3 часов, по деньгам туда 22 рубля плюс €10 евро за аренду и плюс около €30 за такси до центра Вильнюса — €50 евро. Плюс столько же обратно — всего €100.

Если ехать в аэропорт, то такси будет примерно на €10 дешевле. Любой автобус до Вильнюса будет в разы дешевле такси.

ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ ГРАНИЦУ БЕЛАРУСИ И ЕС НА ВЕЛОСИПЕДЕ

На горячей линии Государственного пограничного комитета OL сообщили, что пересечь границу с ЕС на велосипеде можно в следующих пунктах пропуска:

Литва

«Видзы»,

«Котловка»,

«Лоша»,

«Каменный Лог»,

«Бенякони»,

«Привалка».

Латвия

«Григоровщина»,

«Урбаны».

В Польшу въехать из Беларуси на велосипеде не получится, поляки не пропускают таких путешественников, добавили в ГПК.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ: ПРАВИЛА ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПО АВТОДОРОГАМ В ЛИТВЕ

В Литве велосипедисты обязаны двигаться по велодорожкам, а в их отсутствие — по тротуарам, обочине или по краю проезжей части. Здесь как в Беларуси.

Шлем — по желанию (он не обязателен, но для собственной безопасности лучше ехать в нем).

Передние и задние фонари обязательны только в темное время суток или при недостаточной видимости (например, в дождь). Если нет фонарей, обязательно надевать светоотражающую жилетку.

Запрещена езда на велосипеде в нетрезвом состоянии.

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