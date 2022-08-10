Тикайте, ребята, Путин вас предал 1 Альфред Кох

10.08.2022, 10:21

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Альфред Кох

Финал этой истории хорошо известен.

Минувший, сто шестьдесят седьмой день войны, запомнился не изменением линии фронта, хотя там есть опасное продвижение россиян в сторону Бахмута, а первой за время войны атакой ВСУ на объект в Крыму. Причем атаки более чем удачной.

Судя по масштабу взрывов и по тому, что в радиусе километр от эпицентра в домах вылетели стекла это было что-то очень неординарное. Взрывы произошли в районе поселка Новофедоровка (недалеко от Евпатории) на военном аэродроме.

Я не поленился, открыл Гугл-карты и посмотрел на этот аэродром. На этих картах я насчитал 26 боевых и 3 учебных самолета. Судя по любительским видео, на которых видно какие огромные взрывы там произошли, похоже, что там не осталось ничего, на чем еще можно летать. А ведь этот аэродром активно использовался российской армией для атак на позиции ВСУ и на херсонском, и на запорожском направлениях.

Разумеется, ВСУ не признает свою причастность к этому взрыву и глумливо рассуждает о нарушении россиянами техники безопасности и курении в неположенных местах. Им вторят российские генералы и говорят о какой-то самопроизвольной детонации боеприпасов. Но мало кто воспринимает всерьез эти ритуальные пляски. Все рассуждают, что это могло быть? То ли американцы все-таки поставили ВСУ трехсоткилометровую ракету для HIMARS, то ли это действительно партизаны…

Я бы еще не сбрасывал со счетов дроны-камикадзе Phoenix Ghost. США их поставили в Украину примерно пару-тройку недель назад в количестве 700 штук. Это суперсекретная штуковина, про которую не известно почти ничего кроме того, что она может лететь 6 часов и предназначена для уничтожения средне-бронированных целей. Сам дрон может уместиться в рюкзаке, а значит он из-за своих размеров почти не виден для радаров.

Дальше фантазируйте сами: то ли это партизаны притащили стаю дронов и запустили их на этот аэродром, то ли они сами прилетели из-под Херсона… Вообще-то, за 6 часов можно куда угодно долететь… До любого аэродрома… А если такой дрон попадет в состав с боеприпасами в момент прохождения оного по Крымскому мосту, я не берусь предсказать, что с этим мостом случится.

А ведь лету до него часа два, не больше. А значит еще четыре часа дрон может над этим мостом барражировать и ждать искомого ж/д состава. И ни на каких российских радарах его видно не будет. Может я конечно и дилетант, но вот такую картину я себе нарисовал по информации из открытых источников. Судя по всему, можно обойтись и без брутальных HIMARS. Исключительно силами кружка авиамоделистов…

И то, как ломанулись после этого взрыва российские туристы из Крыма обратно в Россию, ясно показывает, что вечер перестал быть томным и что все все поняли. Крым перестал быть «домиком», в котором можно спрятаться. Теперь это тоже прифронтовой регион и туристам там делать нечего. Украинские полуофициальные спикеры прозрачно намекают, что эта была проба пера и теперь таких взрывов будет много.

Туристам из России скоро вообще в Европе делать будет нечего. Впрочем, об этом я уже написал сегодня и снова возвращаться к этой теме нет желания.

Вообще, чем дальше, тем яснее становится полная бессмысленность дальнейшего пребывания российской армии в Украине. У нее нет целей, нет никаких перспектив, нет даже понятного и ясного представления чего они там добиваются и как выглядит их победа. Есть только бессмысленное уничтожение своих и чужих людей и ресурсов.

Путинское войско сегодня напоминает Великую Армию Наполеона после того, как они заняли Москву. Вот, заняли. И что? Где капитуляция? Почему никто не предлагает мира? Что за хрень? Где вообще - противник? Куда делся? Почему не атакует? Что? Разгромили обозы? Жрать нечего? Мерзнете? Финал этой истории вы знаете…

И да, кстати, а что, россияне! Вы и зимой собрались воевать? Вот так и будете сидеть в снежной степи в двадцатиградусный мороз и ждать, когда прилетит снаряд и вас убьет? Нет, вы только представьте себе эту перспективу. Одно дело - летом, недалеко от моря, груши-яблоки, кавуны с бахчи… Курка-яйко… И так далее. А зимой? Где харчеваться будете? Думаете ваши хозяйственники не все спиз…ят? Что-то и вам останется? Видите: самим смешно… Так что крепко подумайте…

А местные вас кормить не будут, не надейтесь. Почему? Да не любят они вас. Противные они, укропы эти. Куркули жадные. Вы их освобождаете от нацистов, а они вам куска хлеба жалеют… Такой народ… Неблагодарный. Да и нечем им вас кормить. Поля вы пожгли, урожай - украли и вывезли. А все, что было у них в погребах - давно вы уже отобрали и сожрали. Так что готовьтесь. Зима будет не только холодной, но и голодной.

Да, впрочем, не дотяните вы до зимы. Побежите. Ей-ей, побежите. Чует мое сердце, все у вас уже на ниточке болтается. Вот-вот стронется эта лавина и понесется вниз… Тикайте, ребята… Война вами проиграна. У вас и сначала-то было немного шансов, а сейчас их и вовсе нет. Предал вас Путин. Предали вас ваши генералы. Оставили одних в окопах: ни пополнения, ни нового оружия, ни новых идей как победить. Только «уряяяя!», «впереееед!»… И мостят дороги солдатскими телами…

А Украина вместе со своими союзниками победит. Собственно, она уже побеждает.

Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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