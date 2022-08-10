Командование Воздушных сил Украины рассказало, что было уничтожено на российской авиабазе в Крыму 3 10.08.2022, 10:57

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Фото: EPA

Авиабазу «Саки» армия РФ использовала для обучения корабельной авиации.

В результате вчерашнего удара по авиабазе «Саки» во временно оккупированном Крыму, судя по взрывам, был поражен склад авиационного вооружения, поскольку произошла серьезная детонация.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире общенационального телемарафона, сообщает «Ліга.нет».

«О взрыве, который мы наблюдали в видеоматериалах, понятно, что поражен склад авиационного вооружения. Потому что была серьезная детонация - значит, склад таки поражен <…> Любой аэродром, выведенный из строя, - это очень хорошо. А еще, если дополнительно там уничтожено с десяток самолетов - это будет вообще настоящая небольшая победа», - сказал он.

Игнат сообщил, что на данном аэродроме в Новофедоровке были размещены российские самолеты Су-30М, Су-24, Ил-76 и другие. Авиабазу «Саки» армия РФ использовала для обучения корабельной авиации высадке на палубу корабля, однако, как напомнил Игнат, авианосца у россиян нет - единственный российский авианосец, флагман Военно-морского флота РФ и Северного флота «Адмирал Кузнецов» «задымил уже все моря своей трубой».

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что любой находящийся на подлете к Украине аэродром является опасным, и с этого аэродрома ежедневно взлетали самолеты оккупантов. Они уже не долетают до Змеиного, но круглосуточно патрулируют в Черном море.

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