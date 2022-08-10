Порошенко: Режим Лукашенко – это угроза безопасности Украины и всего европейского континента 11 10.08.2022, 11:17

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Петр Порошенко

Будущее Украины и Беларуси – в объединенной демократической Европе.

Два года назад режим Лукашенко, ослепленный жаждой власти и страхом собственного народа, цинично сфабриковал результаты президентских выборов в Беларуси. Этим преступным решением Лукашенко фактически сдал белорусскую государственность путинскому режиму – об этом напомнил Петр Порошенко на своей странице в «Фейсбуке».

Он подчеркнул, что белорусский диктатор должен нести наказание за соучастие в кровавой агрессии России против Украины.

«К сожалению, ни Запад, ни украинские власти не нашли эффективный способ поддержать белорусский протест и предотвратить поражение белорусского демократического движения. Нерешительный ответ демократического мира на репрессии и узурпация власти самопровозглашенным президентом Лукашенко дали пути надежды на реализацию его собственного стратегического проекта по восстановлению Российской империи. Первый этап имперской операции был для путина успешным – де-факто Беларусь была аннексирована. И этот успех открыл новые возможности для предстоящей вооруженной агрессии против независимой Украины», – отмечает Порошенко.

«Всегда предупреждал, что и Украина и западные союзники должны учитывать и предупредить потенциальное использование территории Беларуси российскими оккупационными войсками для широкомасштабного вторжения на территорию нашего государства. К сожалению, мои самые плохие ожидания сбылись. И вместо обещанных белорусских «тракторов» в Украину поехали российские танки и улетели смертоносные ракеты. Режим Лукашенко сознательно избрал сторону агрессора в войне против Украины и должен понести за это ответственность и справедливое наказание, в том числе из-за усиления санкций. Режим Лукашенко – это угроза безопасности нашего государства и безопасности европейского континента», – отмечает лидер «Европейской солидарности».

«Убежден, что для обеспечения нашей победы и эффективной европейской безопасности должны не только восстановить территориальную целостность нашего государства, включая Крым, но и осуществить депутинизацию России, что приведет и к демократизации Беларуси. Будущее Украины и Беларуси – в объединенной демократической Европе!» – резюмирует Петр Порошенко.

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