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Российские генералы боятся отправки в Украину

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  • 10.08.2022, 12:17
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Российские генералы боятся отправки в Украину

Среди высшего военного командования РФ каждые две-три недели происходят перестановки.

Среди российского военного командования наблюдается следующая ситуация: выглядит так, как будто они все контролируют, но, в то же время, никто не хочет брать на себя ответственность за провалы и неудачи в войне в Украине.

В эфире ФЕЙГИН LIVE военный эксперт Олег Жданов объяснил это тем, что на сегодня Лапин и компания - это уже третий эшелон.

«А где Суровикин? А где Дворников? Это была элита генералитета российского. Они оба воспитаны на войнах - на чеченской, грузинской, сирийской. И что теперь? И где они?» - отметил эксперт.

Он напомнил, что Суровикин был командующим ВКС РФ, а в результате скатился до начальника группы армии, а сейчас неизвестно, где и в каком статусе.

По наблюдениям Жданова, среди российского военного командования каждые две-три недели идет перестановка. Возможно, реже.

«С каждой заменой они видят: это все, конец карьеры. И каждый следующий думает: «Только бы не меня назначили». Они теперь все становятся в задний ряд», - подчеркнул эксперт.

Жданов говорит, что это разбалансирует войска и вызывает деморализацию. «Солдат на фронте понимает, что родина его бросит. Ты еще и виноват будешь, что воевал. Все забудут, кто отдавал эти приказы», - подытожил эксперт.

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